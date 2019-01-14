Депутат ДПМ по прозвищу «борсетка» живёт на 1 000 леев в месяц

В декларациях «народных избранников» можно найти совершенно фантастические сценарии.

Если руководство ДПМ не особо и скрывает свои реальные доходы (о декларации Андриана Канду мы уже сообщали), то некоторые из демократов предпочитают другой подход. Так, если верить декларации депутата Константина Ботнаря (впрочем, также не последнего человека в партии), вот уже два года живёт лишь на официальные доходы от ДПМ, составившие, согласно документу, 26 300 леев за всё это время.

Если пересчитать это на ежемесячный формат, то получается скромная сумма в 1098 леев ежемесячно. Хватает ли этого на жизнь – решайте сами. Впрочем, у Ботнаря есть и небольшая «заначка» - он указал в декларации 17 тысяч леев, полученных в качестве процентов за вклады в банках. Они «текут» с двух вкладов в Victoriabank и Mobiasbanca, на которых находятся примерно 260 тысяч леев, 6 тысяч долларов США и 5700 евро.

Также во владении Ботнаря автомобиль Mercedes E350 (2005 г.в), который был куплен в 2006-м году, дом, квартира и два гаража. Иных доходов или бизнеса, если верить декларации, у депутата с прозвищем «борсетка» нет. Зато есть кредиты – в последние пять лет Ботнарь получил несколько займов на общую сумму в 300 тысяч евро, часть из них по нулевой ставке, другая часть – по минимальной, в 2,5 процента ежегодно. Они должны быть погашены до 2021-го года.