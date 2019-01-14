Премия за гагаузскость. В Гагаузии готовы платить родителям за обучение детей родному языку

Парадоксальность ситуации в том, что проблема создания гагаузской языковой среды появляется в сёлах, где 95% жителей являются гагаузами. При нынешних тенденциях гагаузский язык через несколько десятков лет рискует стать языком меньшинства в гагаузской этнической среде...

Вячеслав Крачун



В селе Авдарма Гагаузской автономии объявлен необычный эксперимент: родители, чьи дети при поступлении в школу будут в совершенстве владеть гагаузским языком, смогут получить 10 тыс. леев. Цель инициативы – материально мотивировать жителей изучать и обучать своих детей родному языку, который в последние годы сильно теряет позиции даже в сельской местности. Общественность и власти региона не сомневаются, что языковую проблему можно решить только решительными действиями, но выбор методов всё же пришёлся по нраву не всем.

Заработать на языке

Одной из тех, кто забил тревогу относительно кризисной ситуации с гагаузским языком, была депутат Народного собрания Гагаузии Елена Карамит. Помимо депутатской работы она является директором лицея в Авдарме, поэтому ситуацию в этой сфере знает не понаслышке. По её словам, в 2017 году из поступивших в первый класс 35 детей свободно владели гагаузским только трое.

«Беседы и общение с людьми убедили нас в том, что дома родители очень мало говорят с детьми на гагаузском языке. Мы решили у себя, в Авдарме, создать условия для мотивации жителей общаться с детьми в семье на гагаузском языке и к моменту зачисления детей в первый класс добиться свободного владения им», - цитирует Елену Карамит официальный сайт села.

«Мотивационные» 10 тыс. леев будут выделяться из внебюджетных средств. Как отметила депутат НСГ, её инициативу поддержал «меценат села». Так в Авдарме называют уроженцев этого села братьев Казмалы (Илья Казмалы является одним из основателей приднестровского холдинга «Шериф»), спонсирующих многочисленные инфраструктурные и культурные проекты в родном населенном пункте.

Достаточные ли основания для премирования родителей, будет решаться по итогам устного собеседования с детьми на гагаузском языке. Программа коснётся первоклассников, зачисленных в школу 2019 году. В зависимости от полученного эффекта будет принято решение о продлении данной программы.

«Мы задумали это как эксперимент и надеемся, что такая мотивация понравится родителям и позволит нам вовлечь в процесс бережливого отношения и сохранения гагаузского языка больше взрослых людей. Самое главное, что среда общения в семье позволит детям научиться родному языку от родителей и знать его с детства. Это наш долг перед будущим поколением», - добавила Елена Карамит.

Дело не в деньгах?

Получение денег за знание родного языка возможно и даст ожидаемый эффект, но породит проблему, что естественные вещи и обязанности будут намертво привязаны к материальному фактору. Такого мнения придерживается руководитель общественной организации «Про-Евразия» Анатолий Талмач.

«Это покушение на здравый смысл, аморальное и антинравственное дело, платить за то, что ты гагауз, за то, чтобы дети говорили на гагаузском. Я крайне против таких экспериментов», - отметил для IPN Анатолий Талмач.

Он так же провёл параллель с построением демократического общества в Молдове, которое в течение 28 лет финансово поддерживалось со стороны внешних партнёров республики. «Но которое на сегодняшний день, по факту, отсутствует. Оказалось, дело не в деньгах, а в нас с вами», - резюмировал Талмач.

Патриотизмом язык не выучить

По мнению председателя культурно-просветительного объединения «Айдыннык» Виктора Копущу, патриотические призывы будут мало на кого действовать, пока людей преследуют экономические трудности.

«История показывает, что для владения родным языком гагаузам нужна мотивация. В тех странах, где гагаузы в меньшинстве, ни о какой мотивации речи быть не может. Наоборот, их стараются всячески мотивировать, чтобы они забыли свой язык и самоидентифицировали себя иначе. Гагаузы Буджака тоже дошли до этого, когда бабушкины сказки, песни, народные маани (четверостишье, аналог частушек, - прим. автора) не мотивируют родителей говорить с детьми на гагаузском языке. Тем более эту функцию не выполняют немногочисленные призывы творческих людей или представителей власти», - заявил для IPN Виктор Копущу.

В этой ситуации, по его мнению, остается предложить родителям то, от чего они не смогут отказаться.

«Именно этот способ решили попробовать в Авдарме - мотивировать деньгами. Если бы уровень дохода у жителей Гагаузии был бы средним, а не ниже плинтуса, как сейчас, думаю, языковая ситуация не дошла бы до критической точки. Гагаузы говорят "Aç ayı oynamaz" ("голодный медведь не танцует"), так и человека необходимо сначала накормить, а потом чему-то обучать», - заключил Виктор Копущу.

Меньшинство среди своих

Елена Карамит является одним из авторов Закона «О расширении сферы применения гагаузского языка», который вступил в силу в Гагаузии с начала 2019 года. Документ предусматривает выплату специальных надбавок к зарплате учителям гагаузского языка, а также преподавателям факультета национальной культуры Комратского госуниверситета. В школах ряд дисциплин будет вестись на гагаузском, а писатели и поэты, пишущие на этом языке, смогут рассчитывать на финансовую поддержку.

Исполнительный комитет со своей стороны тоже предпринимает ряд усилий в этом направлении. В Комрате уже запущен первый детский сад с углубленным изучением гагаузского языка. К 2020 году власти Гагаузии планируют запустить и новый образовательный комплекс, где приоритетным языком обучения станет гагаузский язык. Всего на поддержку языка в бюджете Гагаузии на 2019 год заложено 5 млн. леев.

Идея, что главным мотивом для изучения родного языка для людей станет денежное вознаграждение, пожалуй, действительно выглядит странно. Парадоксальность ситуации в том, что проблема создания гагаузской языковой среды появляется в сёлах, в той же Авдарме, где 95% жителей являются гагаузами. Родной язык попросту вытесняется русским, на котором всё больше предпочитают общаться люди среднего и младших поколений. Русский доминирует в регионе во всех сферах: в делопроизводстве, образовании, в СМИ. При нынешних тенденциях гагаузский язык через несколько десятков лет рискует стать языком меньшинства в гагаузской этнической среде.

«Наш язык вымирает»

Власти региона в вопросе развития гагаузского языка рассчитывают на поддержку Правительства Республики Молдова, однако за годы существования автономии приходилось рассчитывать, в основном, на собственные силы. Поэтому появление инициатив, будь то официальных или частных, подобных авдарминской, выглядит закономерным. Насколько они являются эффективными – вопрос открытый и вряд ли в Гагаузии будут во что бы то ни стало заниматься поиском идеального решения. В противном случае, автономия столкнётся с ситуацией, когда кризисные тенденции с гагаузским языком переломить будет невозможно. В похожем ключе рассуждает гагаузский общественный деятель, доктор филологических наук Гюллю Каранфил, по мнению которой авдарминский эксперимент не возник бы, если бы угроза исчезновения гагаузского языка не была бы столь реальной.

Филолог отметила для IPN, что программа по выплате 10 тыс. леев в Авдарме вряд ли охватит большое число семей. «Деньги получат 4-5 семьи и это будет правильно. Этот крик души гагаузского народа показывает, что язык действительно вымирает. Вот что самое главное в этом проекте: люди, наш язык вымирает. Этот проект на самом деле крик о трагедии гагаузского народа, а деньги – это только средство», - заявила Гюллю Каранфил.

Алармистские голоса относительно судьбы гагаузского языка в автономии нередкость. Особенно такая точка зрения укрепилась в гагаузском обществе после 2010 года, когда ЮНЕСКО внёс гагаузский язык в атлас «языков мира, находящихся под угрозой исчезновения».