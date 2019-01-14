В Молдове есть люди, которые не платят за мобильную и стационарную телефонию

Поговорим о фиксированной и мобильной связи.

Данные для расчета, которые в таблицах отмечены черным, взяты из официальных годовых отчетов агентства по информатики и связи. Крсным – мои расчеты.

Приведу данные и расчеты по части фиксированной телефонной связи.

Если исходить из официальных данных агентства по информатике и связи, то есть основания заподозрить, что в 2016-2017 годы по 400 тысяч абонентов пользовались связью бесплатно - или оплата скрыта от учета. Принцип действий операторов: указывают меньший трафик, меньший доход, меньше выплат агентству и налогов. Они же платят процент от продаж.

Считаем примерный скрытый доход от 400 тысяч абонентов исходя из тех же их официальных данных.

400.500 х 2136 мин/год х 0,438 лей/мин = 374,7 млн лей в 2017 году

403.700 х 2376 мин/год х 0,48 лей/мин = 460,4 млн лей в 2016 году

ИТОГО только за два года объем махинаций = 835 млн.

Так как эти операторы относятся к категории больших предприятий, их подоходный налог = 12%

835 млн х 0,12 = 100.2 млн. лей, или по 50 млн/год

Итак, стоимость минуты разговора по мобильной связи, в среднем за последние 4 года равна 0,56 лей, по стационарному телефону - 0,47 лей. Фактически одинаково.

Скрываемый объем продаж по мобильной связи за четыре года - 12.016 миллиона, для фиксированной телефонии - 2.085 миллиона. Итого 13 миллиардов - теневая экономика.

Это привело к тому, что не перечислены налоги в сумме 1441 миллион операторами мобильной связи и 250 миллионов – операторами фиксированной связи.

Итого 1691 миллион лей, 1,7 миллиарда, по 400 миллионов ежегодно.

Есть 400-450 тысяч как бы льготных абонентов фиксированной связи, неплательщики. Или платят, но финансы текут в другое русло? То же и с мобильной связью – около 50 процентов, то есть около 2 миллионов.

Думитру БАРБАЛАТ