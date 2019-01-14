Усатый возвращается в Кишинев?

Лидер "Нашей партия" Ренато Усатый написал пост в социальной сети, где намекнул на свое возвращение в Молдову. «Никогда не думал, что название авиакомпании будет таким родным.

Также понимаю, что сев на борт самолета, через пару часов буду в Кишиневе. Знаю, меня ждут много людей, и я вас очень жду, но понимаю, что, попав в молдавскую тюрьму, в течение нескольких месяцев буду уничтожен.

Эта неделя будет для меня решающей.

В конце недели будем вместе решать, как нам победить зло!!!», – написал Ренато Усатый. Согласно публикации бывшего примара Бельц, он летит из Франкфурта в Кишинев.