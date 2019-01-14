Столичные троллейбусы не могли добраться до конечной остановки

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Общество
Троллейбусы, курсирующие по маршрутам в столичном секторе Буюканы, сегодня не могли добраться до конечной остановки в течение нескольких часов.
Причина – обрыв линейных электропроводов. Согласно данных интернет-пользователей, около 8:00 несколько троллейбусов остановились на ул. Алба-Юлия, а десятки пассажиров ждали на других остановках общественного транспорта, чтобы добраться до места назначения.
Электропровода были оборваны между ул. Парижской и ул. О. Гибу. Поэтому троллейбусам пришлось сократить маршрут до площади Воссоединения.
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