Столичные троллейбусы не могли добраться до конечной остановки

Троллейбусы, курсирующие по маршрутам в столичном секторе Буюканы, сегодня не могли добраться до конечной остановки в течение нескольких часов.

Причина – обрыв линейных электропроводов. Согласно данных интернет-пользователей, около 8:00 несколько троллейбусов остановились на ул. Алба-Юлия, а десятки пассажиров ждали на других остановках общественного транспорта, чтобы добраться до места назначения.

Электропровода были оборваны между ул. Парижской и ул. О. Гибу. Поэтому троллейбусам пришлось сократить маршрут до площади Воссоединения.