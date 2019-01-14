Все в семью: Президент Нацбанка Молдовы периода кражи миллиарда долларов зарабатывает сейчас миллионы

Стало известно, как сегодня живется Дорину Дрэгуцану и его семье.

Дорин Дрэгуцану, глава Национального банка Молдовы в период банковского мошенничества, является финансовым директором компании «DD Consulting», где он получил валовой доход за последние 2 года в размере 1,18 млн. леев. Эта информация содержится в декларации об имуществе и личных интересах, поданной его супругой, Отилией Дрэгуцану, в Центральную избирательную комиссию в качестве кандидата на должность депутата Парламента Республики Молдова от Демократической партии Молдовы.

Из той же декларации мы узнаем, что валовой доход Отилии Дрэгуцану за период 2017-2018 гг. составил 192 тыс. леев от ООО «Anodilia», чьим генеральным директором она является. Еще 20 тыс. леев супруги Дрэгуцану получили в виде процентов по банковским вкладам. В банках: «Victoriabank», «Moldova-Agroindbank» и «Mobiasbanc », – супруги Дрэгуцану хранят приблизительно 250 тыс. леев.

Супруги Отилия и Дорин Дрэгуцану также получили в 2017–2018 годах дивидендный доход от ООО «Anodilia» в размере 730 тыс. леев и доход от аренды автомобиля собственной фирмой в размере 297 тыс. леев. Они также продали автомобиль за 220 тысяч леев и отчудили 51% фирмы «DD Consulting» за 306 тыс. леев. Теперь партнером Дорина Дрэгуцану по этому бизнесу является некий Дан Попов.

В 2017 году семья Дрэгуцану приобрела в лизинг «Jaguar F Pace» за 973 тыс. леев.

Отилия Дрэгуцану занимает 11-е место в списке кандидатов от демократов на парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Дорин Дрэгуцану был управляющим Национального банка Молдовы в 2009-2016 годах, когда из банковской системы Молдовы было выведено около 1 миллиарда долларов США.

ВИКТОР МОШНЯГ