Кто лишится долгожданных румынских паспортов: граждан Молдовы будут проверять тщательней

Слух, запущенный с лёгкой руки ответственного лица одной из молдавских фирм, занимающихся миграционными вопросами, может оказаться не беспочвенным

Общеизвестно, что благодаря мощной рекламе услуг по получению румынского гражданства, поток претендентов растёт день ото дня. Румынское законодательство предоставляет возможность, в частности, обретения гражданства по так называемой «упрощенной процедуре». Она доступна лицам, имеющим предков, проживавших на территории румынского государства с 1918 по 1940 годы, вне зависимости от национальной принадлежности или вероисповедания этих людей, пишет издание ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ.

Необходимо помнить, что властями сталинского СССР, а также в силу иных ситуаций, принудительным путем были лишены гражданства Румынии миллионы людей. Правительство Румынии позаботилось, чтобы внуки и правнуки, а также дети этих потомков румынских граждан могли удостоиться восстановления гражданства Румынии. От заявителя, по большому счёту, требуется доказать происхождение, а также выучить присягу на красивом румынском языке. Знание румынского языка хотя бы в разговорной форме не является условием.

«Индустрия», сложившаяся вокруг института «восстановления» румынского гражданства, подпитывает многочисленные фирмы, а также частных «решал», кои за определённые деньги содействуют претендентам, что вполне объяснимо — многим гражданам бывшего СССР очень хочется иметь паспорт страны Европейского Союза, а в данном случае его можно получить без существенных инвестиций и изучения языка.

Несомненно, у румынского Национального агентства по вопросам гражданства (относится к Министерству Юстиции Румынии) есть свои методы определения подлинности и тех или иных документов и правдоподобности сведений. Процесс восстановления гражданства идёт, десятки, если не сотни тысяч людей получают гражданство ежегодно, приносят присягу и обретают долгожданный европейский паспорт, после чего многие устраиваются на работу в странах Евросоюза или Великобритании уже на гораздо более комфортных условиях. И вот, среди неспешных жалоб, мечт и словесных перепалок в мегапопулярной группе в сети Facebook посвящённой эмиграции, как гром среди ясного неба разрушает идиллию пост:

«В связи со стремительно увеличивающимся потоком претендентов на получение румынского гражданства, Национальное агентство по гражданству (ANC) этого европейского государства в числе приоритетных задач на ближайшее время включило выявление фактов мошенничества в процедуре выдачи паспортов.»

Редакция нашла первоисточник, приводим выдержки из первоисточника, процитированного в FB:

Эта подведомственная Министерству Юстиции структура планирует ввести в наступившем 2019 году ряд изменений в порядок вступления в румынское гражданство выходцев из иных стран. В частности в ближайшее время будут проведены следующие мероприятия:

Отвечать за безопасность всех подразделений ANC теперь будут профессиональные полицейские, а не сотрудники частных охранных компаний, как было ранее. Кроме того, в каждом отделение планируется в обязательном порядке установить видеонаблюдение.

Сразу же после новогодних праздников вновь созданная специальная комиссия займется пересмотром всех поступивших дел.

Также подлежат пересмотру все дела, которые успели передать в архив. Еще в конце минувшего года сотрудники агентства стали рассылать в Молдову и Украину запросы, касающиеся выданных архивами этих государств выписок. По мнению экспертов, кроме уже указанных государств особого внимания требуют также: белорусы, грузины, россияне. Хотя подач заявлений от жителей СНГ насчитывается совсем немного, примерно три тысячи, оставлять без внимания данный факт не следует.

Тех претендентов, которые уже успели подать соответствующие архивные выписки, попросят дополнительно представить выдержки из документов. Не исключается подача СОБ либо СОР.

Для более эффективной работы будут привлечены эксперты-криминалисты. Их штат уже сейчас формируется.

Все предоставленные документы, включая оригиналы и копии, будут направляться на экспертизу. В случае выявления подделок, на нарушителей будут заводиться уголовные дела.

Если человек сумел ранее получить гражданство, но не смог повторно предоставить подтверждающие это право документы, в отношении его будет запускаться процедура лишения гражданства. Правда, юристы пока не решили, каким образом будет осуществляться данная процедура. Сложность заключается в том, что без доказательств факта подделки человек просто по действующему законодательству не может быть лишен гражданства.

И последний пункт нововведений – это борьба с незаконной деятельностью различных посреднических организаций. Не секрет, что многие адвокаты не прочь получить прибыль, оказывая людям сомнительные виды услуг. На таких нечистоплотных деятелей будут заводиться уголовные дела.

Весь перечисленный здесь комплекс мероприятий, как считают эксперты, должен стать надежным заслоном на пути незаконной миграции.

Столь впечатляюще грозный текст не мог не «разворошить муровейник», внеся в тихий, и судя по обилию не дешёвой рекламы, ещё и «хлебный» бизнес ощущение надвигающейся беды.

Пользователи сети на информацию отреагировали по разному:

«Ничего удивительного. Интернет забит рекламой о получении гражданства Румынии без всяких на то оснований. Прекращение этого мошенничества и проверка тех, кто им воспользовался было лишь делом времени.» — пишет в своём посте Sergey L.

с ним согласен другой участник дискуссии:

«давно пора. Наконец-то накрылась нехорошая лавочка…»

Автору материала удалось, хоть и не без усилий, связаться с представителем компании, посеявшей этот информационный вброс.

Как написано на официальном сайте крупной, судя по всему, компании (автору удалось пообщаться по телефону минимум с тремя сотрудниками, запись разговора, сделанная с согласия представителя компании, находится в распоряжении редакции).

«Компания * предлагает Вам помощь в получении румынского гражданства в кратчайшие сроки. Так же мы оказываем содействие в прохождении присяги (клятвы на верность) Румынии, получении свидетельства о рождениии и браке, проставлении отметок о разводе или смерти (по случаю), оформлении румынского удостоверения личности, паспорта, получении пособия на детей, а также оформлении водительского удостоверения румынского образца. …» (* название компании и телефон по понятным причинам нами не приводятся, стилистика сохранена).

Вышеупомянутый господин поведал, что их компания также занимается вопросами содействия в получении румынского гражданства, причём любезно ответил на ряд уточняющих вопросов.

Но ответ на главные вопросы — действительно ли лишатся своих долгожданных паспортов великое множество недавно получивших румынское гражданство «новых румын», и откуда почерпнута информация в статье опубликованной им на сайте, ответы были весьма неубедительны. В значительном упрощении они свелись к тому, что некие, якобы посетители фирмы, якобы что-то подобное говорят.

При этом значительный негативный акцент был им сделан на то, что якобы существую многочисленные недобросовестные фирмы, занимающиеся подделкой документов, а также берущие деньги за услугу с клиентов вперёд, не доводя клиента до желанного результата — получения гражданства (ведь, по его словам, подать прошение не означает гражданство получить, может быть отказ), т.е. «оставляя его на пол пути».

Слух, запущенный с лёгкой руки ответственного лица одной из многочисленных молдавских фирм занимающихся миграционными вопросами, могут, однако, оказаться не беспочвенными. Ведь ещё совсем недавно, летом 2016 года издание KP.md публиковало материал, под громким заголовком: «Жителей Молдовы массово лишают румынского гражданства»

«До февраля 2015 года румынские власти признавали право несовершеннолетних получать румынское гражданство одновременно с родителями, даже если к их делу не была приложена петиция для несовершеннолетних детей, а также право лиц, старше 18 лет, которые просили признания румынского гражданства на основании того, что они были несовершеннолетними, когда один из родителей получил гражданство.

Однако румынские власти изменили практику, в результате, многие румынские граждане остались без гражданства… Более того, власти Бухареста решили применить это нововведение задним числом.«

К сожалению, на момент подготовки материала редакции не удалось побеседовать с Gelu Mugurel Dascalu, сотрудником ANC, обозначенным на официальном сайте контактной персоной по подобным вопросам, а также изыскать в открытых источниках информацию, надёжно подтверждающую слухи, выданные одной из молдавских эмиграционных фирм за правду. Оставляем читателю право оценить их достоверность, а также этичность деятельности означенной фирмы в информационном пространстве.