ПСРМ: Требуем открытия достаточного количества избирательных участков за рубежом

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) призывает правительство Республики Молдова, а также Центральную избирательную комиссию (ЦИК) открыть достаточное количество избирательных участков за рубежом.

В ходе пресс-конференции, секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан отметил, что партия приветствует открытие дополнительных избирательных участков за рубежом для того, чтобы люди могли осуществить свое избирательное право.

«В 2014 году не все граждане страны получили возможность реализовать свое право голоса. Эти граждане, находящиеся за рубежом, дают нынешней власти возможность выжить за счет отправленных в страну денежных переводов. Мы приветствуем открытие дополнительных избирательных участков за рубежом. Из 99 избирательных участков, открытых в 2014 году, только 8 были в Российской Федерации, несмотря на то, что 2/3 наших граждан находились в этой стране.

Сегодня на территории РФ находятся 400 тыс. граждан Республики Молдова. Мы требуем от властей открытия достаточного числа избирательных участков. Участков должно быть больше, как минимум в Санкт-Петербурге и Москве», – отметил Ион Чебан. В контексте, представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский отметил, что ПСРМ обратится в суд, если власти не выполнят эти требования.

«Правительство вскоре примет Постановление о формировании избирательных участков за рубежом. Каждый округ имеет определенное число граждан, так что в каждом из этих округов должны быть открыты избирательные участки, число которых должно быть пропорционально количеству граждан.

Мы требуем, чтобы было открыто 100 избирательных участках на Востоке и Западе, а в США и Канаде около 30 избирательных участков. Иначе мы обратимся в суд», – отметил он.

В то же время, Ион Чебан отметил, что ПСРМ оставляет за собой право не признать легитимность выборов, если правительство и ЦИК не выполнят эти требования.

Кристина Парфени