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Экономика
В Яндекс.Такси разъяснили принципы формирования тарифов
14.01.2019

Наше издание  связалось с представителем международной пресс-службы Яндекс.Такси, получив информацию о тарифах и принципах ценообразования.

 Как отметили в пресс-службе Яндекс.Такси, тарифы формируются с учетом разных факторов.

- Стоимость поездки формируется с учетом множества факторов, в том числе — пробок на дорогах и спроса. В плохую погоду, например во время сильного снегопада или порывов ветра, такси заказывают значительно чаще, чем обычно.

В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент – это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса.

В такой ситуации вместе с таксопарками-партнёрами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез, - пояснила «Блокноту Молдовы» представитель международной пресс-службы Яндекс.Такси Ольга Демьянюк.

Ранее мы писали о высоких тарифах компании. Например, поездка с Ботаники на Буюканы была рассчитана в снежную погоду тарифом в 162 лея.


 
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