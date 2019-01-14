Пугачева помогла Миронову родить сына

О том, что у 52-летнего Евгения Миронова есть сын, стало известно лишь сейчас. А меж тем, по слухам, мальчику уже больше года.

Информация о счастливом отцовстве народного артиста России, двукратного лауреата Госпремии и худрука Театра Наций Евгения Миронова появилась в театральных кругах. Люди из окружения говорят, что белокурому сыну актера два-три года, зовут его Петр и он часто приезжает с именитым папой на работу. Более того, мальчика назвали в честь дедушки Евгения Миронова по материнской линии.

Отметим, что сам артист предпочитает не комментировать эти данные. Однако в близком кругу знают пикантные подробности. Говорят, Евгению Миронову сына родила суррогатная мать и этому в немалой степени якобы поспособствовала сама Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. "Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу", – рассказали ушлым репортерам.

Далее данные расходятся. Кто-то утверждает, что за мальчиком присматривает няня. Якобы она регулярно гуляет с ребенком недалеко от дома Евгения Миронова на Чистых прудах. Другие говорят, что артист настолько любит сына, что никому его не доверят и сам занимается воспитанием.

"В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту", – цитирует издание пост в соцсети бывшего главного редактора газеты "СПИД-инфо" Ольги Белан.

С сестрой и племянником

Евгений Миронов родился в городе Саратов 29 ноября 1966 года. Семья Мироновых – Виталий Сергеевич, Тамара Петровна, маленький Евгений и его младшая сестра Оксана – в военном городке Татищево-5 (сейчас – поселок Светлый).

Отец будущего актера почти всю жизнь проработал водителем. У мамы не было какой-то определенной специальности, она работала сперва продавцом, затем устроилась на фабрику по сборке елочных украшений.

Евгений Миронов с родителями

Родители Евгения, люди творческие, принимали активное участие в любительских представлениях. Сестра с детства «болела» балетом, училась в хореографическом училище Саратова, откуда перевелась в академию балета им. Вагановой в Санкт-Петербурге. По ее окончании девушку пригласили в Государственный академический театр классического балета. Впоследствии она стала во главе детской балетной школы.

В детстве

Сестру Евгения Миронова зовут Оксана

Евгений не стал исключением из столь одаренной семьи. Мечта стать актером у Миронова появилась в раннем детстве. Он занимался в школьном театральном кружке и осваивал аккордеон в музыкальной школе. Вместе с сестрой Евгений устраивал домашние кукольные спектакли. Они сами делали кукол, строили из подручных материалов декорации, разучивали сценки и приглашали родственников на представление.

В 1982 году, окончив восьмилетку школы города Татищево, Миронов поступил на первый курс театрального училища им. Ивана Слонова. Его мастером стала Народная артистка СССР Валентина Ермакова. ТЕАТР Окончив училище в 1986 году, Евгений устроился в саратовский ТЮЗ, но у молодого актера были другие планы – он хотел продолжить оттачивать актерское мастерство в столице, в Школе-студии МХАТ, в мастерской Олега Табакова

Дружба Машкова и Миронова вынесла испытание временем

Миронов добился аудиенции великого артиста, и тот назначил ему прослушивание у своих ассистентов, длившееся более 4-х часов. Молодой человек понравился комиссии, но вот беда – студенты Табакова были уже на втором курсе. Евгения все-таки зачислили с испытательным сроком. Это значило, что если его оставят, то в конце учебного года кто-то другой из группы будет отчислен. Из-за этого одногруппники поначалу относились к нему с недоверием и не хотели репетировать с новичком. Нелегким был и процесс учебы. «Я будто заново учился дышать и ходить», – вспоминал актер. Зато его соседом по общежитию стал Владимир Машков, который своим необузданным поведением быстро превратил домашнего мальчика Женю в хулигана и дебошира.

Далее следовало покорение вершин и становление прекрасного актера, режиссера.....