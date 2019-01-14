14 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Почему распался долгий брак Александра Балуева 
14.01.2019

Александр Балуев появляется на экране в роли немногословных брутальных героев, которые умеют принимать решения и идти к цели, игнорируя препятствия. В начале декабря актёр отпраздновал 60-летний юбилей, но это всего лишь цифры, ведь выглядит Александр по-прежнему эффектно и даст фору более молодым коллегам.

Отец Александра — кадровый военный, и, возможно, именно образом отца вдохновляется артист, играя военных, чиновников, стражей порядка. А вот мать привила будущей звезде любовь к лицедейству, поэтому после школы Александр попытался покорит Щукинское училище. Удалось ему это лишь со второй попытки.

Памятуя о неудаче, Балуев очень ответственно относился к учебе, за что был признан одним из самых талантливых на курсе. Получив диплом, он устроился в театр Российской армии, потом перешёл в театр Ермоловой. А вот киношники заметили артиста с фактурной внешностью лишь в середине девяностых. Первый фильм с участием Балуева вышел в 1981 году и полтора десятка лет ему пришлось перебиваться эпизодами и второстепенными ролями.

В 1995 году режиссёр Владимир Хотиненко пригласил Александра сняться в драме «Мусульманин» и с этого момента актёр превратился в звезду отечественного кино первой величины.
Смотрите видео и узнайте о голливудских проектах Александра Балуева и его единственном браке. 

Только посмотрите на главных женщин в жизни Александра Балуева


 
Количество просмотров:
143
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.