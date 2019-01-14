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Полицейский отказался говорить по-русски с жителем Гагаузии и попал на видео
14.01.2019

Сотрудник патрульной полиции отказался говорить с жителем города Вулканешты на русском языке: инцидент попал на видео.

Неприятный инцидент произошел в субботу в Чимишлии. Представитель правоохранительных органов остановил автомобиль, за рулем которого находился житель Вулканешт, и потребовал предоставить документы.

Водитель попросил сотрудника полиции по возможности говорить с ним на русском языке, поскольку молдавского он не понимает.

- На русском, если можно. Да, я гражданин Республики Молдова, но вы должны объяснить мне на русском. Русский язык – второй язык в нашей стране, - обратился к полицейскому житель Гагаузии.

Полицейский ответил отказом, заметив, что «русский язык понимает, но говорить на нем не обязан», сообщает новостной портал gagauzinfo.md.


 
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