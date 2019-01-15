Выданные кандидатам сертификаты неподкупности незаконны

Предлагаю разобраться в процедуре составления национальным органом по неподкупности сертификатов неподкупности для кандидатов в депутаты.

Начнем с того, что в обнародованные сертификаты включены пять вопросов, на которые даны НОН.

Выявлено необоснованно полученное имущество – ответ: «без замечаний». Такой же ответ по пунктам: выявлен конфликт интересов, неразрешенные несовместимости, нарушения запретов, нарушенные ограничения.

В законе о неподкупности нет никаких указаний на то, что сертификат должен быть составлен в такой форме и с включением таких вопросов. Нет и указаний о том, что НОН вправе самостоятельно сочинять формы сертификатов.

В любом случае логично было бы в сертификатах дать ссылки на протоколы рассмотрения вопросов о неподкупности, что в случае чего можно было сверить заключения.

Согласно Избирательному кодексу, декларации об имуществе и интересах представляются за последние два года. А по закону о неподкупности - должны содержать сведения за три года. Таким образом, и сертификат о неподкупности должен содержать заключения за три года, а не за два.

Многие, даже лидеры партий и лидеры партийных списков, не указали в декларациях зарплаты. Тех, у кого есть счета в оффшорах, еще как-то можно понять. У них, видимо дивиденды, хорошие. Но почему те, кто числится профессорами, бывшие адвокаты, министры не указали ни одного баня зарплаты? Нет никаких оснований писать в сертификатах, что якобы не выявлено незаконные имущество или доходы. А может, такие кандидаты предварительно зашьют себе «вход» и «выход». Ведь если нечего декларировать на входе - нет надобности иметь и выход.

И еще. Почти все запросы в НОН о подтверждении своей чистоты были представлены перед Новым годом. И уже к 10 января были готовы все сертификаты. Для первых четырех партий - до 4 января.

Как за две недели проверить по-настоящему, как требует закон, сведения по пяти разделам для 292 кандидатов и их прямых родственников?

С учетом вышеизложенного я уверен: все сертификаты выданы необоснованно и незаконно.

И за такое следует призвать к ответственности весь состав НОН. А для начала обнулить выданные сертификаты до окончательного разбирательства и принятия судебного решения.

Думитру БАРБАЛАТ