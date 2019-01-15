Надежда пенсионеров сбудется

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Экономика
Национальное бюро статистики опубликовало индексы потребительских цен в 2018 году.
ИПЦ равен 103 процента.
Значит должна быть индексация пенсий на три процента.
Потому как в соответствие с положениями закона №156/1998 о публичных пенсиях (ст.13), индексация при ИПЦ три и более процентов, должна осуществляться. С 1 апреля, в порядке, установленном правительством.
Статистика сообщает, что ИПЦ равен - 103 процента. В том числе, на пищевые продукты – 105,4 процента, на непродовольственные товара – 102,7 процента и на услуги – 99,8 процента.
Думитру БАРБАЛАТ
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