За две недели в Кишиневе зарегистрированы десять новых случаев гриппа

Опасная инфекция продолжает распространяться в городах и селах Молдовы. Десять новых случаев заболевания гриппом были зарегистрированы в Кишиневе за первых две недели 2019 года, сообщает муниципальное управление здравоохранения.

Всего с начала холодного сезона в Кишиневе заболели гриппом уже 25 человек. По данным министерства здравоохранения Молдовы, в первую неделю 2019 года в Молдове зарегистрировано 35 случаев сезонного гриппа, из которых лабораторно подтверждены 14. Кроме того, по данным Минздрава, за указанный период 6 тысяч 222 человека заболели инфекциями верхних дыхательных путей и 503 человека - тяжелой острой респираторной вирусной инфекцией.

Из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, в Молдове скончались уже два человека. Первый летальный исход был зафиксирован в декабре в Бельцах, где погибла 54-летняя женщина.

Второй случай смерти от осложнений произошел в начале января 2019 года в Рышканском районе, где от двусторонней пневмонии, развившейся после заболевания гриппом, скончалась 63-летняя пациентка. Женщина не была вакцинирована от сезонного гриппа.

В Молдове продолжается кампания по иммунизации населения от гриппа. Как сообщают в муниципальном управлении здравоохранения, были привиты более двух тысяч жителей столицы. Осенью в ходе национальной кампании по иммунизации были использованы 50 тысяч доз вакцины.