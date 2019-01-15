Коммунальные службы Кишинева начали сбивать с крыш сосульки

Снегопад закончился, а над жителями Кишинева нависла - в прямом смысле слова - новая угроза. Из-за перепадов дневных и ночных температур на карнизах образовались сосульки. Местами - по два метра в длину.

Устранить угрозу распорядился глава кабмина. Местным властям и администраторам зданий предписано посбивать сосульки, убрать снег с крыш и расчистить дворы и подъездные пути.

"Работу начали еще вчера. Сначала - в жилых домах на проспекте Штефана чел Маре. На очереди - еще 15 многоэтажек в центре и на Телецентре", - сказал глава муниципального управления ЖКХ Василе Ефрос.

"Речь в первую очередь идет о детских садах, школах, медицинских учреждениях и домах престарелых. Местные власти должны сообщить об этом руководству учреждений и экономическим агентам", - сказал замглавы ГИЧС Александр Опря.

Пока же горожанам нужно быть предельно внимательными. Некоторые предприниматели ограничились тем, что оградили опасные участки. Оставили ледяную бахрому и на фасаде одного из столичных детских садов.

"Это очень опасно для всех - и для детей, и для взрослых". Директор детсада от комментариев отказалась. Но пообещала в ближайшее время найти рабочих, которые собьют сосульки.

Штраф за невыполнение предписаний для физических лиц составляет две тысячи леев. Для должностных - девять тысяч.