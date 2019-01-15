Законы, которые не были промульгированы президентом в 2018 году! Парламент частично и полностью принял возражения.....

В 2018 году 14 законов не были промульгированы президентом страны. Таковы данные статистического отчета о деятельности парламента в прошлом году.

Как сообщает ТРИБУНА, парламент пересмотрел 13 законов, которые не были промульгированы президентом.

Согласно данным отчета, после пересмотра, 8 законов были приняты без изменений. Это Кодекс услуг аудиовизуальных СМИ Республики Молдова, Закон о карабинерах и пенсионном обеспечении военнослужащих, поправки к Закону о нотариате, Закон о статусе судей и Высшем совете магистратуры, Закон о судоустройстве, Закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов.

Кроме того, парламент частично принял возражения президента страны в случае 3 законов: Закона об организации небанковского кредитования, поправок к Исполнительному кодексу Республики Молдова путем ввода запрета на выезд из страны, Закона о передаче на возмездной основе недвижимого имущества, в связи с Республиканским стадионом.

Другие два закона были приняты с учетом всех возражений главы государства. Это национальная концепция развития СМИ и поправки к ст.38 Кодекса телевидения и радио Республики Молдова.

Андриана Кептине