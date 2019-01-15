Американский самолет-разведчик совершил облет территории Приднестровья

Американский разведывательный самолет Beech MC-12W Liberty пролетел вдоль восточной границы Молдовы.

Вчера, 14 января, около 11:00 американский разведывательный самолет Beech MC-12W Liberty, войдя со стороны Черного моря в воздушное пространство Украины западнее Одессы, пролетел вдоль всей восточной границы Молдовы. Самолет - разведчик находился в 15 километрах от Тирасполя. Об этом со ссылкой на данные мониторинговых авиаресурсов сообщил украинский новостной портал dumskaya.net .

Самолет Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, размещенной на универсальной шарнирной подвеске под фюзеляжем, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование.

Первая боевая миссия на этом самолете была выполнена 10 июня 2009 года в Ираке. Вылет был произведен с иракской авиабазы Баллад. Самолет выполнил четырехчасовой полет для поддержки войск США и Ирака.

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