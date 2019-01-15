ЦИК обнародовал декларацию Владимира Воронина, чем владеет бывший президент РМ?

Лидер коммунистов живёт не по-коммунистически.

Владимир Воронин задекларировал свои доходы за последние два года, он заработал в качестве депутата за 2017-2018 более 180 тысяч леев, различные надбавки в размере 90 тысяч леев, а также президентскую пенсию – почти 280 тысяч леев.

Также совместно с супругой они заработали более 93 тысяч леев за счёт процентов от банковских вкладов. Во владении Воронина – квартира площадью 230 кв.метров, два жилых дома (122 кв.метров и, соответственно, 50 кв.метров), а также семь земельных участков.

В декларации Воронина не указаны автомобили, несмотря на то, что ранее пресса сообщала о том, что он владеет целой коллекцией исторических машин. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно. У лидера коммунистов – восемь банковских счетов, а также крупный пакет акций в FINCOMBANK, более чем на пять миллионов леев.