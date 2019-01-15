15 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
ЦИК обнародовал декларацию Владимира Воронина, чем владеет бывший президент РМ?
15.01.2019

Лидер коммунистов живёт не по-коммунистически.

Владимир Воронин задекларировал свои доходы за последние два года, он заработал в качестве депутата за 2017-2018 более 180 тысяч леев, различные надбавки в размере 90 тысяч леев, а также президентскую пенсию – почти 280 тысяч леев.

Также совместно с супругой они заработали более 93 тысяч леев за счёт процентов от банковских вкладов. Во владении Воронина – квартира площадью 230 кв.метров, два жилых дома (122 кв.метров и, соответственно, 50 кв.метров), а также семь земельных участков.

В декларации Воронина не указаны автомобили, несмотря на то, что ранее пресса сообщала о том, что он владеет целой коллекцией исторических машин. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно. У лидера коммунистов – восемь банковских счетов, а также крупный пакет акций в FINCOMBANK, более чем на пять миллионов леев.


 
Количество просмотров:
41
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.