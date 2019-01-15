15 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
ВИДЕО - Music Clip
Смешение стилей и культур: «Здубы» продолжают удивлять и радовать своих поклонников
15.01.2019

Необычное сочетание рока, молдавской культуры и индийских мотивов в новом клипе группы Zdob și Zdub.

Объять необъятное вновь попытались музыканты любимой в Молдове и далеко за ее пределами рок-группы Zdob și Zdub. На этот раз они объединили в одном клипе рок, элементы молдавской культуры и индийские мелодии. Что получилось, мы узнаем уже завтра, 15 января, когда состоится премьера клипа на композицию India mă cheamă (Индия меня зовет).

Команда Zdob și Zdub выложила в сеть несколько трейлеров, по которым можно только слегка представить себе грядущее действо. В них солист группы Роман Ягупов появляется в национальном молдавском и индийском наряде в окружении местных жителей в традиционных индийских костюмах, играя на трех музыкальных инструментах – гитаре, мриданге (индийский ударный инструмент) и флуере.

В прошлом году группа Zdob şi Zdub представила в эфире Первого канала зажигательный хит, в котором также присутствовал подобный микс из разных культур. В гостях у шоу Ивана Урганта молдавские музыканты побывали в компании румынской певицы Лореданы Гроза и российского рэпера Александра Меньшикова, более известного как Лигалайз. Вместе они исполнили этническую композицию «Балкана мама». 

А в декабре прошлого года «Здубы» выступили в финале румынского шоу «Голос» вместе с подопечной молдавской артистки Ирины Римеш. Zdob si Zdub и Дора Гайтанович исполнили адаптированную версию «Миорицы». Получилось здорово! Даже наставница и член жюри Ирина Римеш заметила, что ее подопечная сильно изменилась рядом с молдавской группой. 

Zdob si Zdub feat. Loredana & Лигалайз - БАЛКАНА МАМА / BALKANA MAMA (official video 2018)


 
Количество просмотров:
40
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.