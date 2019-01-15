Смешение стилей и культур: «Здубы» продолжают удивлять и радовать своих поклонников

Необычное сочетание рока, молдавской культуры и индийских мотивов в новом клипе группы Zdob și Zdub.

Объять необъятное вновь попытались музыканты любимой в Молдове и далеко за ее пределами рок-группы Zdob și Zdub. На этот раз они объединили в одном клипе рок, элементы молдавской культуры и индийские мелодии. Что получилось, мы узнаем уже завтра, 15 января, когда состоится премьера клипа на композицию India mă cheamă (Индия меня зовет).

Команда Zdob și Zdub выложила в сеть несколько трейлеров, по которым можно только слегка представить себе грядущее действо. В них солист группы Роман Ягупов появляется в национальном молдавском и индийском наряде в окружении местных жителей в традиционных индийских костюмах, играя на трех музыкальных инструментах – гитаре, мриданге (индийский ударный инструмент) и флуере.

В прошлом году группа Zdob şi Zdub представила в эфире Первого канала зажигательный хит, в котором также присутствовал подобный микс из разных культур. В гостях у шоу Ивана Урганта молдавские музыканты побывали в компании румынской певицы Лореданы Гроза и российского рэпера Александра Меньшикова, более известного как Лигалайз. Вместе они исполнили этническую композицию «Балкана мама».

А в декабре прошлого года «Здубы» выступили в финале румынского шоу «Голос» вместе с подопечной молдавской артистки Ирины Римеш. Zdob si Zdub и Дора Гайтанович исполнили адаптированную версию «Миорицы». Получилось здорово! Даже наставница и член жюри Ирина Римеш заметила, что ее подопечная сильно изменилась рядом с молдавской группой.

Zdob si Zdub feat. Loredana & Лигалайз - БАЛКАНА МАМА / BALKANA MAMA (official video 2018)