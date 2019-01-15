«Это ряженные мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу

Документалист Борис Соболев провел сотни проверок медиумов и гадалок, но не обнаружил у них никаких сверхъестественных способностей.

Это только на первый взгляд экстрасенсы, потомственные маги и целители — мелкое оккультное жульничество. На самом деле, это циничная индустрия по отъему денег у народа, тесно связанная с телевидением. Молох, перемалывающий судьбы инвалидов, пенсионеров, одиноких женщин и питающийся человеческим горем, запускается именно при помощи телеэфиров. Это и взялся доказать Борис Соболев(автор резонансных докфильмов, в числе которых культовое интервью с женой Юрия Жиркова в 2013 году). Журналист снял трехчастный реквием по экстрасенсам и прочим кудесникам мистики под названием «Идущие к черту». Первая серия проекта вышла в эфир «России 1» в 2017 году, вторая и третья — 8 января 2019 года.

«КП» поговорила с автором фильма, чтобы понять — неужели ИХ не существует?

- Борис, после выхода фильма вы ощущаете на себе действие черных сил, которые мстят вам?

- Пока нет. Экстрасенсорного давления не ощущаю тоже. Иногда пишут фанатики, угрожающие, что отвезут и закопают на кладбище в могильный холм мои фото, но я отношусь к ним с сочувствием.

- Хорошо. Тогда по порядку. Вы уже снимали фильмы про «воскресителя» Грабового, алкомафию, черных лесорубов, браконьеров, почему в этот раз экстрасенсы?

- Тут важно подчеркнуть вот что: я не снимал фильм против конкретного магического телешоу - они все мошенники. «Битва экстрасенсов» просто наиболее крупный пример такого мошенничества. Ведь дошло до того, что целые каналы занимаются этим, называя себя мистическими. Меня интересовала технология: КАК это происходит? Потратив два года, мы с редакцией восстановили этот механизм. Теперь могу сказать, что это совершенно безнравственный промысел и предательство профессии.

- Почему? Это ведь шоу. Для развлечения снято. Как бы.

- Если бы это были маленькие хитрости — ну, подсказали, что за ширмой, в какой машине человек, на каком фото живой, а на каком мертвый — это можно было бы назвать условиями игры. Как будто зритель ждет чуда, и оно является в эфире, подыграем. Но основным трюком этих шоу стал приход в семью, где случилось горе: трагически погиб, пропал без вести и так далее. На этом и строится драматургия.

Документалист Борис Соболев провел сотни проверок медиумов и гадалок. Фото ТАСС/ Зураб Джавахадзе

- Но ведь экстрасенсы помогают разобраться в правде? Наверно.

- Происходит это так: наивные люди заваливают редакции оккультных шоу письмами с просьбами о помощи. Затем на место происшествия выезжает редакторская группа, которая проводит «разведку»: опрашивает соседей, друзей детства, родственников, покупают медицинские карты (детские в том числе!), идут к участковому и уговаривают показать материалы уголовного дела, мониторят соцсети. А потом составляется досье, которое дают для заучивания актеру, изображающему в кадре «экстрасенса». На самом деле экстрасенсов нет! Это ряженые, актеры погорелого театра. Затем этот «экстрасенс» приходит в семью и выдает подробности: «Вижу, как вашего сына волокли вдоль дороги...». Мать за сердце, у отца — давление. «Кстати! - продолжает «экстрасенс». - А ведь сын в два года болел ветрянкой (информация из медкарты)». Тут родители и вовсе в обморок. «Это знали только мы». Так в эфире создается полная иллюзия реальности существования паранормальных способностей. Это адское шапито.

- Люди настолько наивны?

- Происходит двойной плевок в душу, когда с людей сходит морок. И они понимают, как их облапошили. Что это все постановочное действо. Мало того, что горе в семье, так еще и душу выпотрошили на камеру. Мы же приезжали потом в эти семьи - они на всех журналистов теперь смотрят, как на врагов.

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- Вы брали очень известных магов, победителей и финалистов шоу «Битва экстрасенсов» (Зиррадин Рзаев, Мехди Эбрагими Вафа) и проводили с ними испытания, как в проекте. Неужели никто не прошел их?

- Да, никто из них не смог ничего. Полный ноль! За два года работы над фильмом мы провели сотни перепроверок этих людей. Их способностей не существует.

Но дело в другом. Понимаете, дело не в конкретных заданиях. А в методах, которым нагоняется рейтинг для таких передач. Налицо системный и многолетний обман массовой телеаудитории. Это моральное преступление, сознательный и преступный выбор участников.

- Что происходит после окончания шоу?

- Официально это звучит как «послеэфирная эксплуатация созданных магических образов». Красиво, да?

На самом деле происходит монетизация. Беспринципный развод.

Путь первый. Каждый из негодяев, раскрученных в эфире, едет с чесом по России с «лекциями» по полетам в астрал, открытии третьего глаза, раскрытию резервных сил организма. Пока лицо намелькалось в эфире, вход на такое мероприятие— от 20 000 рублей. Очень популярно в медвежьих углах России. Люди с зарплатой в 12 тысяч рублей занимают деньги, чтобы сходить к волшебнику.

Иногда шоу принимает откровенно сюрреалистические очертания, но зритель не переключается

Путь второй: «магические салоны». Или лично, или сколотив шайку, «специалисты» принимают людей в офисе. Реклама активно публикуется в СМИ и интернете. Прием победителя или финалиста «Битвы экстрасенсов» от 30 до 150 тысяч рублей. Конечно, один сеанс — это лишь ознакомительная встреча. Клиенту сразу же сообщают, что случай тяжелый. И чтобы снять родовое проклятие, порчу или венец безбрачия, лучше привести всю семью. И посетить не менее 10 сеансов.

- И что, народ, переживший Грабового, Чумака, Кашпировского и Тони Роббинса, валит?

- Мы показали людей, отдавших последнее. Абсолютно запуганный народ залезает в многомиллионные кредиты, продает квартиры, и это превращается в системную проблему. Есть еще один страшный способ монетизации. Колл-центры. Это просто ОПГ. Вот есть в России кабельные телеканалы, которые занимаются целенаправленным вещанием на кризисные регионы. Там в эфире круглые сутки сидят «маги», которые пучат глаза, водят в кадре руками и принимают «звонки нуждающихся». Объясняют, что виной пьянства мужа или развода дочери стал энергетический сгусток, порча и так далее, и надо всего лишь позвонить в центр консультации, там точно помогут. Человек звонит — и попадает. Начинаются активные продажи: впаривание магических услуг. Очень жестко.

- Как это?

- А вот звонит женщина, а ей говорят: «Вашему мужу осталось две недели». Или: «Вы знаете, что вашу дочь сглазили? Она не сможет родить. К тому же в левой груди развивается рак». Мало кто вешает трубку, к сожалению. Человек, которого удалось подсадить на страх, начинает платить.

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- Зачем? Слышно же, что лохотрон.

- Чтобы отвести вымышленную угрозу от семьи. В основном, конечно, звонят женщины. Когда мы с ОМОНом заходили в эти оккультные салоны, удавалось добраться до святая святых — журнала звонков. Фамилия, сумма, телефон. Так вот на 10 страниц там 1 мужская фамилия. Одни женщины — чаще всего за сорок. Есть и пометки: как правило, одинока, малообеспечена, проблемы со здоровьем, в основном из провинции. Это основной контингент. Женщины более эмоциональны, доверчивы и легко внушаемы. «Нету денег? Берите кредит, занимайте, пока не поздно. Иначе близкие умрут». Формулировка такова. И для меня удивительно, что это действует на огромное число людей. Самое досадное, что это завязано на телевидении. Именно телешоу дают раскрутку этим волшебникам. Помимо «Битвы экстрасенсов» есть еще и «Экстрасенсы ведут расследование». Потом открылась и «Школа экстрасенсов». Они расползаются.

- Почему никто не обращается в правоохранительные органы?

- Это особый психотип. Люди, сломленные психологически. Запуганные. Но еще и в глубине души верящие, что сверхспособности экстрасенсов существуют. Огромное число обманутых людей отказали нам в интервью, потому что «а вдруг меня накажут через астрал настоящие маги?». Но кто-то и соглашался на интервью. Это люди, которых мошенники подловили в тяжелейший момент психологического слома. Например, в день похорон матери. И одного дня хватало, чтобы человек влез в такие долги, что пришлось продать квартиру. У каждого оператора колл-центра есть «мегаговорилка», то есть план разговора, скрипты — как обманывать людей по пунктам. Например, пересказывать клиенту то же самое, что он сам выдал, другими словами. Приемы стары как мир. Раньше это называлось цыганский развод. Теперь это на потоке на ТВ.

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- Насколько в таком случае можно верить экстрасенсам, которые в вашем фильме называют расценки за участие в шоу «Битва экстрасенсов»? Ведущий проекта Марат Башаров и вовсе назвал сумму в 1 миллион. За подсказку.

- Было ощущение, что Башаров был на интервью с похмелья. Поэтому насколько серьезно можно относиться к его словам о том, что он кого-то кинул на миллион долларов за подсказку...даже не знаю. Что касается его заявления про доверчивых зрителей, которые «дураки, что ему верят», — думаю, это было сказано от чистого сердца. Верх цинизма. Но, надо признать, даже после выхода моего фильма люди на оккультных форумах продолжают доказывать друг другу, что происходящее в эфире магических шоу — правда. Что тут добавить?

- Почему в кадре победители «старых» сезонов «Битвы экстрасенсов»?

- Победители «свежих» сезонов заламывают такой ценник за первую встречу, что бюджет нашего скромного фильма не смог бы их потянуть. От 70 до 100 тысяч рублей. Так что скрытой камерой их снимать дорого. А от работы в открытую все отказываются — во-первых связаны, с каналом-вещателем договором о неразглашении на три-пять лет, а во-вторых, элементарно боятся разоблачения. Ведь любая независимая проверка, и их славе конец!

- Еще интересно, почему дар Джуны от Папы Римского («лучевая кость воскресшего Иисуса Христа») попал в фильм, а подвиги Ванги — нет?

- Я снимал фильм про тех, кого мог проверить. Джуну мне довелось застать в добром здравии. У меня была возможность с ней пообщаться и понять, что передо мной выдающийся и талантливый мистификатор. Остается загадкой, как она столько лет морочила голову не самым последним людям, скажем так. С Вангой большая проблема — ее нет в живых. Поэтому мы имеем только абсолютно противоречивые свидетельства: от очевидцев «чуда» до людей, побывавших у нее и заверивших, что она несла чепуху. Проверить не довелось

ЕГОР АРЕФЬЕВ