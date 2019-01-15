Погода в Молдове на 15 января: Мороз и солнце - день почти чудесный!

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 15 января. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 15 января, на всей территории республики сохранится солнечная погода без осадков

В столице температура днем составит -1...-4 градусов, ночью - -7...-10 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне -2...-5 градусов днем и -8...-11 ночью.

На юге Молдовы температура воздуха составит - 0...-3 градусов днем и -6...-9 ночью.

Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный, 3-8 м/с