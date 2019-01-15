Аналитик: Это потенциальный удар по авторитету, который в дальнейшем может быть использован демократами в избирательных стратегиях

Журналист и политический аналитик Игорь Волницки, в материале, опубликованном «Europa Liberă», говорит о возможных последствиях успеха референдума от 24 февраля 2019 года, как для власти, так и для оппозиции, призвавшей своих сторонников бойкотировать его.

«Ясно, что многие граждане Республики Молдова хотят сокращения числа депутатов и ограничения их иммунитета. Это известно демократам, и они пытаются сыграть на этом в ходе парламентских выборов.

Это чрезвычайно хитрый ход демократов, с помощью которого они поставят «шах» проевропейиской оппозиции, и возможно, даже левым партиям. Независимо от результатов референдума, демократы скажут, что их идеи поддерживаются большинством граждан. В то же время, у их оппонентов этой поддержки нет.

Это потенциальный удар по авторитету, который в дальнейшем может быть использован демократами в избирательных стратегиях. Даже если оппозиция позиционировала себя правильно по отношению к референдуму, если ее ставки не оправдаются, это обернется против нее», – заявил он.

Кристина Пендя