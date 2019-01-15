Молдаване санкционируют проевропейские взгляды из-за антипатии к властям

Восприятие граждан Украины, Молдовы и Грузии внутренних политических явлений отразились дифференцированно на симпатии к ЕС, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Он выделяет три важных парадокса, которые лучше всего объясняют, насколько непредсказуемым может быть общественное мнение в этих трех странах.

Первый парадокс, описанный политологом, состоит в том, что граждане Молдовы и Грузии по-разному соединяют внутреннюю и внешнюю политику. Таким образом, на фоне банковского и политического кризисов (октябрь 2015 - сентябрь 2016 года), молдавские граждане дали самые негативные оценки направлению, в котором движется страна – 79-82%.

Дионис Ченуша считает, что тот же негатив распространился на настроения в отношении вступления в ЕС, который впервые упал ниже уровня про-евразийского вектора, который колебался в пределах 42-45%, что на 7% выше ЕС в октябре 2015 года.

Резкое изменение мнения грузин по отношению к властям в феврале 2015 года не оказало практически никакого влияния на грузинские симпатии к ЕС, отмечает политолог. По его мнению, стабильность проевропейских симпатий среди грузин объясняется слабостью пророссийских политических сил, которые в случае Молдовы контролируются администрацией президента (Игорь Додон) и которые могут стать самой многочисленной политической партией после выборов в феврале 2019 года. Кроме того, пророссийские симпатии и, соответственно, евроскептицизм могут проникнуть легче в молдавское медийное пространство, чем в грузинское, пишет политолог.

Другой парадокс, по мнению Диониса Ченуша, относится к комбинированию крепкого проевропейского вектора с предрасположенностью поддерживать прагматичные отношения с Россией. Он приводит пример Грузии, в которой воля населения к присоединению к ЕС настолько же продвинута, как и желание улучшить диалог с Россией.

С одной стороны, это свидетельствует о том, что отношения с ЕС не исключают открытость по отношению к России. С другой стороны, Грузия, как и Украина, пострадала во время последней российской агрессии, повлекшей окончательный разрыв сепаратистских территорий, объясняет Дионис Ченуша.

Дружеская позиция правительства, ведомого Бидзиной Иванишвили начиная с 2012 года, и, соответственно, спорное позиционирование нового президента Саломеи Зурабишвили по отношению к России, могут сохранить двойное противоречивое восприятие России – агрессора и потенциального прагматичного партнера, отмечает политолог.

Разные результаты поддержки ЕС для общественного мнения являются последним парадоксом, отмеченным политологом. И в этом вопросе позиция грузин по отношению к ЕС прочнее, чем в случае украинцев, подчеркивает Дионис Ченуша.

Даже если украинцы получают постоянную поддержку со стороны европейских институтов, их еврооптимизм сдержаннее, чем в Грузии, комментирует политолог.