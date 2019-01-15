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Общество
Врач Вадим Скарлат признал свою вину
15.01.2019

Превентивная мера в отношении врача Вадима Скарлата, задержанного в октябре прошлого года НЦБК  по делу о коррупции, была изменена. Он больше не находится под домашним арестом, но обязан не покидать страну в течение 60 дней.

По информации Прокуратуры по борьбе с коррупцией, применяемая к нему мера пресечения была изменена «в связи с сотрудничеством обвиняемого с органами прокуратуры и заключением соглашения о признании вины». Соответствующее решение было принято в понедельник.

Прокуратура сообщает, что следствие по делу Скарлата находится на завершающей стадии, и вскоре уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. В то же время на портале pentru mamе объявлено, что сегодня, 15 января, акушер-гинеколог Вадим Скарлат возобновит работу и будет принимать пациентов в частной клинике в столичном секторе Ботаника.

Всего по «делу о взятках для судей» было задержано десять человек: трое судей Апелляционной палаты, двое судей Кишиневского суда (офис Центр),  один прокурор Кишиневской прокуратуры, один адвокат, помощник юриста, врач и физическое лицо, обвиняемое по делу.


 
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