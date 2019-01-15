Оттого мы такие бедные, что очень ленивые...

Мы хотим жить как в США и Европе, но забываем, что высокий уровень жизни достигается не лежебоками.

Кто ж не любит праздники и каникулы с выходными? Отметил Новый год, 1-го отоспался, в гости сходил, поел, что осталось... Второй день – гости, поел... Третий день – диван, поел... Потом Рождество, день после Рождества. Затем Старый Новый год, плавно переходящий в Святого Василия. Еше какие-то промежуточные праздники... Итак, мы только в этом зимнем «сезоне» отдыхали полмесяца.

«Вам знакомо чувство, когда после 10 дней отдыха возникает непреодолимое желание наконец-то перестать отдыхать, валяться на диване, спать и есть? И вам уже не терпится выйти на работу! Вот и у меня его нет», - пишет в соцсетях экс-министр экономики Молдовы Александ Муравский.

А вот многие уже на второй день рвутся совершить подвиг, но – нельзя, каникулы, не оценят. Не любят у нас работать. И можно было бы в эти дни, скажем, стенку дома перекрасить или ванну поменять, но сантехники и маляры тоже на каникулах, у них это превыше денег.

Вся зарплата спущена еще до Нового года. Заработки сами по себе из мешка Деда Мороза не посыпятся. Даже на колядках много не заработаешь.

Страна стоит, одуревшая от застолий и петард, длительного сна и диванного общения в соцсетях. Страна ничего не производит, ничего не ремонтирует, ничего не продает. У страны – пятый по счету праздник – Сфынтул Василе.... Зато страна выбилась в лидеры – на втором месте в мире по количеству праздничных дней.

В США зимой отдыхают только 25 декабря и 1 января. Два праздничных дня! И поверьте, они мало, что теряют не лентяйничая по полмесяца. Может, потому и живут лучше, потому что работают, потому что не знают, что такое Старый Новый год. И тем более не знают, как можно три дня праздновать, а затем еще три дня приходить в себя.

С Пасхой тоже в США все проще – один праздничный день, когда и магазины закрыты, непосредственно в Светлое Воскресенье. У нас же выходные – еще два понедельника, один из них – для пикников и пьянок на кладбище. Хотя, как утверждают священники, Радуницу нужно отмечать в понедельник вечером, можно прийти на службу и во вторник. Так что вполне себе может быть рабочий день.

Мы устаем от праздников. Но, тем не менее, требуем еще. Куда уж больше?! Ведь есть еще законные отпуска! На их время тоже может выпасть какой-нибудь значимый праздник типа Святой Марии или День взятия Бастилии.

Мало того, после отдыха длиной в полмесяца не сразу и работать в полную силу начнем.

Наверное, пора от зрелищ перейти к зарабатыванию на хлеб насущный. Праздники – хорошо, но в меру. В Молдове стало катастрофически не хватать будней!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ