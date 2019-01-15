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Президент об успехе молдаванина, который пробежал 50 км при температуре -60°C
15.01.2019

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с успехом, очередным достижением Дмитрия Волошина - президента общественной спортивной организации Sporter, спортсмена-экстремала из Молдовы, который 14 января провел благотворительный забег в самой холодной точке мира — в Оймяконском улусе (Якутия, РФ), пробежав дистанцию 50 км при температуре -60°C.

Глава молдавского государства отметил, что, наверное, мало кто сегодня в Молдове делает больше для развития и популяризации массового спорта, чем Дмитрий Волошин

«Кроме этого, самые смелые проекты, которые он воплощает за пределами нашей страны, показывают всему миру, что в Молдове живут люди, сильные духом и с большим сердцем. Благотворительный марафонский забег Unfozen в самом холодном месте планеты - очередное достижение Дмитрия, с которым хочу его поздравить. Хочу пожелать ему очередных побед и покорения новых спортивных "вершин"», - написал в соцсети Игорь Додон.   

Президент Молдовы подчеркнул, что Фонд Первой Леди "Дин Суфлет" внесет свой вклад в лечение и реабилитацию страдающей от ДЦП 4-летней Евы Письменюк, ради которой Дмитрий Волошин осуществил этот уникальный забег. Как сообщалось ранее, благотворительный забег Дмитрия Волошина состоялся 14 января в самой холодной точке мира — в Оймяконском улусе (Якутия, РФ), где температура может опускаться до -71°C.

Этот экстремальный забег прошел в рамках проекта «Unfrozen». Дмитрий пробежал дистанцию 50 км при температуре -60°C. Согласно метеорологическим сводкам ощущаемая температура составила -67°C. Дмитрий Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре. 

Главная цель благотворительного проекта «Unfrozen» заключается в привлечении внимания к проблеме детского церебрального паралича (ДЦП) и помощи 4-летней девочке Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием. 

Проект «Unfrozen» появился после того, как Дмитрий узнал историю Евы. Вдохновленный ее стойкостью духа и жизнелюбием, он решил рассказать о девочке всем неравнодушным, и сделал ее героиней волшебной сказки. Прочитать сказку можно на благотворительной платформе на странице персонального блога Дмитрия Волошина.

Собранные средства в рамках этого проекта будут переданы семье Евы для дальнейшей физической и нейропсихологической реабилитации девочки.   Следует отметить, что это не первый забег Дмитрия Волошина в экстремальных условиях. В апреле 2018 года он стал участником знаменитого марафонского забега North Pole Marathon, где финишировал вторым с результатом 5 часов и 3 минуты. В 2017 году он принял участие в ультрамарафоне Marathon Des Sables и стал первым молдавским спортсменом, принявшим участие в таком престижном международном соревновании.

Среди других спортивных достижений Дмитрия — прохождение дистанции IronMan в 2014 году в Цюрихе, где он преодолел 3,9 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42 км бегом. В 2017 году спортсмен переплыл Гибралтарский залив протяженностью 18 км. Дмитрий также является мастером спорта по фридайвингу. Его личный рекорд — 6 минут и 30 секунд под водой без воздуха.


 
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