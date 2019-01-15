Потерпите до весны: Умирать зимой в Молдове крайне нежелательно!

В Молдове, скорее, покойник пешком на кладбище пойдет, чем там снег расчистят.

В селе Обилены Хынчештского района участники похоронной процессии застряли в снегу. Дорога к кладбищу была не чищена. В результате, люди как могли расчищали дорогу и толкали автомобиль с покойником. Впереди было самое тяжелое — на кладбище намело столько снега, что гроб еле-еле несли на руках, чтобы человека, наконец, похоронить.

Этот случай точь-в-точь напоминает ситуацию, в которую попал мой друг несколько лет назад, когда в декабре во время сильного снегопада, умер его отец. Оплакивал папу он позже, после похорон. До них и во время у него такой возможности не было. Вместе с друзьями они вручную, как могли, расчищали дорогу к кладбищу и на кладбище, до могилы. Человек, потерявший близкого, вынужден был разгребать сугробы самостоятельно при минус 20, чтобы его похоронить...

Хорошо, что были друзья. А если бы их не было? Кто тогда пришел бы на помощь? О чем думают службы в таких ситуациях? О том, что покойник подождет, пока растает снег? Нет сомнений, что если бы такое случилось с близкими чиновника из местной администрации, он сразу бы нашел всевозможную технику, чтобы все расчистить. Не сам бы расчищалал!

Сейчас, кстати, появились предложения по расчистке дорог от сугробов за деньги. Просят за эту услугу от 400 леев. Но лучше пока не умирать, потерпеть до весны!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ