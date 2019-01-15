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Игорь Додон объясняет какое количество денег ушло на установку баннеров с его изображением и их предназначение
15.01.2019

По столице вывешено несколько политических баннеров с президентом Игорем Додоном. Со слов главы государства, они являются частью кампании по продвижению президентского учреждения и в рамках проекта кампании «Iubesc Moldova».

«Это кампания по продвижению президентского института и президента, позиция председателя не имеет ничего общего с электоратом, потому что на этих досках нет никаких предвыборных обращений», – сказал Додон.

На вопрос об источнике финансирования президент он ответил: «Это национальная кампания «Я люблю Молдову».

В то же время Додон отметил, что объявит о своем решении относительно участия в выборах на следующей неделе.

«Президент Молдовы и президентский институт не является частью избирательной кампании по парламентским выборам. Решение будет объявлено на следующей неделе. Но я думаю, что президентский институт не должен участвовать в избирательной кампании или ставить задачи некоторым субъектам, уже борющимся за мандат депутата», – сказал глава государства.

Парламентские выборы состоятся 24 февраля 2019 года. В настоящее время в национальном избирательном округе зарегистрировано шесть кандидатов, а также 140 кандидатов по одномандатным избирательным округам.


 
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