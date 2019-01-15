Как тайное правительство управляет планетой

В швейцарском Федеральном технологическом институте проанализировали, как устроена мировая экономика

С помощью новейшего суперкомпьютера ученые сумели исследовать данные 37 миллионов разных компаний по всей планете. Оказалось, что из всех фирм реальный вес и сверхдоход имеют только 1318 организаций. Они подчинены мегакорпорациям, которых на планете всего 147. Этим гигантам только по формальной отчетности принадлежит до 20 процентов всех мировых доходов. Так кто реально управляет миром?

Известный журналист, глава азиатского отделения издания Бенджамин Фулфорд рассказал: теория заговора - реальность. За годы своей работы он встречался с самыми влиятельными людьми планеты. Те ему поведали, мол, в мире правда существуют несколько тайных обществ. Они не только управляют политическими процессами в разных странах, ставят и свергают президентов, но и активно конкурируют между собой за влияние и ресурсы.

Наиболее опасная на сегодняшний момент группировка – общество неонацистов, куда входят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из США, Великобритании, Израиля и стран Евросоюза. Руководят ей династии Ротшильдов и Рокфеллеров. Заговорщики планируют установить единый миропорядок на всей планете и уничтожить при этом 90 процентов ее населения.

Это тайное общество полагает: сейчас на Земле живет слишком много людей, и особенно ему мешает население стран Африки, Азии и Латинской Америки. Там народы якобы ничего полезного мировому сообществу дать не в состоянии. К тому же – они портят окружающую среду, которую необходимо сохранить для следующих поколений высшей расы

И выход типа только один – уничтожить их с помощью войн, глобальной эпидемии или современного тектонического оружия. Например, землетрясение на острове Гаити в 2010 году, в котором погибло почти полмиллиона чернокожих, - считается пробным испытанием закулисы по уменьшению числа землян.

Пропаганда гомосексуализма – преследует ту же задачу, ведь в таких парах не рождаются дети. В регионах, где данный метод не работает – устраивают ужасные войны. Вот и нынешний вооруженный конфликт на Ближнем Востоке был развязан потому что сирийцы не захотели транспортировать энергоресурсы для западных компаний, управляемыми неофашистами. Поэтому террористы пытались захватить земли вдоль предполагаемого газопровода, и это реальная причина, почему там до сих пор идет ожесточенная война и Запад хочет сместить Башара Асада.

Цукерберг внук Рокфеллера

Сейчас союз неонацистов финансирует создание нового вируса. Искусственные инфекции должны уничтожить жителей Азии. Основная их цель — Китай и Индия. Ведь там растет не только население, но и экономика. Мировое правительство этого допустить никак не может. Такие же планы у законспирированной группировки и в отношении России. Наша страна нужна им только в качестве сырьевого придатка. Активная сторонница заговорщиков премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявляла:

- Для России достаточно оставить 15 миллионов человек в качестве обслуживающего персонала, а остальных – уничтожить. Русские незаслуженно занимают такую огромную территорию.

Бенджамин Фулфорд убежден: западным миром и его колониями управляют несколько влиятельных семей. А многие известные политики на самом деле не те, за кого себя выдают. По его информации, Хилари Клинтон является близкой родственницей миллиардера Дэвида Рокфеллера, а известный бизнесмен Марк Цукерберг вообще его внук. Члены семей, которые входят в тайное правительство, активно меняют фамилии и биографии, управляют ведущими СМИ и социальными сетями.

Дэвид Рокфелер не скрывал своих взглядов и на заседании Бильдербергского клуба в 1991 году сказал:

- В наше время мир готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в былые столетия.

Фальшивые пришельцы

Деятельность Дональда Трампа вызывает много вопросов у мирового правительства. Журналист уверяет: президент США перестал им подчиняться, и поэтому они готовы его убить. Для этого заговорщики планируют задействовать и показать на весь мир фальшивое вторжение инопланетян, которые ликвидируют американского политика.

Сегодня у мирового правительства не хватает финансов для реализации своих страшных замыслов, они вынуждены поддерживать преступные проекты по всему миру, а то и прямо вымогать у президентов. Так, Бенджамин Фулфод рассказал: землетрясение в Японии в 2011 году и авария на атомной станции Фукусима-1 были вызваны искусственно. Причем с использованием ядерного оружия, похищенное якобы с утонувшей российской подводной лодки «Курск». Международный неонацистский интернационал организовал природный катаклизм для шантажа японского руководства и выманивания у него денег.

Противостоит заговору человеконенавистников группировка «Белый дракон», куда вступил и сам Фулфорд. Именно они борются с коалицией неонацистов и хотят изменить к лучшему жизнь людей, развивать демократию, наконец-таки рассказать миру реальную историю планеты. Сейчас у них все больше сторонников среди бизнесменов и влиятельных людей планеты. В последнее время отделения семьи Ротшильдов пытаются выйти на представителей «Белого Дракона» и вести с ними тайными переговоры, Журналист объясняет это факт тем, что они боятся оказаться в тюрьме. А недавно умерший Джон Маккейн был как раз первой жертвой военного трибунала.

Руководство 90 стран уже заявила о своей поддержке «Белому дракону», в их числе и Россия. Но последние события в мире показывают: конфронтация двух тайных правительств принимает крутые обороты, а победителя, по мнению конспирологов, сможет выявить, только глобальный военный конфликт.

Виталий Ким