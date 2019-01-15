Хотите демократии и прав человека в стране – начните с демократии и прав человека у себя в голове

Полемика вокруг видеоролика, на котором полицейский отказался говорить с остановленным им водителем на русском языке, переросла в яростные споры и откровенное разжигание межнациональной розни.

Как выглядит эта ситуация с точки зрения равенства и прав человека пояснил эксперт по правам человека и экс-глава Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Молдове Вячеслав Балан. Он рассказал в социальной сети, кому выгодно, чтобы Молдова в очередной раз бросилась грызть «этно-языковую кость».

Как отметил Вячеслав Балан, с точки зрения прав человека и равенства, носители всех языков Молдовы, в том числе румынского, русского, гагаузского, имеют право на использование своего родного языка в частной и публичной жизни. Эксперт также напомнил, что Молдова является родной страной не только этнических молдаван и румын, но и для гагаузов, болгар, украинцев, ромов и всех остальных этнических групп, проживающих на ее территории.

- Гагаузы – не гости, не оккупанты, не пришельцы и не туристы в Молдове. Молдова – это и их страна, - написал Вячеслав Балан на своей странице в Facebook.

В истинно демократическом государстве власти, в том числе полицейские, должны служить людям. Всем людям, а не только большинству (языковому или этническому). По этой причине, как утверждает эксперт, полицейский должен был ответить водителю на русском языке, тем более, что он его хорошо знает.

- Этот полицейский на видео на службе не только у румыноязычных молдаван, но и также русскоязычных гагаузов. Его зарплата и бюджет полиции в целом состоит из денег румыноязычных молдаван и русскоязычных гагаузов в том числе. Если вы претендуете на то, что Молдова – это Европа, то полицейский должен был ответить на русском. Особенно если он сам сказал, что знает язык. Еще раз, полицейский должен служить и румыноязычным молдаванам и русскоязычным гагаузам. Он им должен, а не они должны ему, - отметил эксперт по правам человека.

В нашей стране люди не очень хорошо понимают, что означает «государственный язык» в демократическом государстве, считает Вячеслав Балан. В истинно демократическом государстве государственный язык – это всего лишь способ облегчить общегосударственную коммуникацию. И это не значит, что все жители страны обязаны говорить на государственном языке. В свободном и демократическом государстве не люди обязаны властям, а власти обязаны людям.

Правозащитник назвал настоящим трибализмом нападки на людей по этническому или языковому признаку. Такой образ мысли и действий был присущ первобытно-общинному обществу, в котором главной была племенная принадлежность и язык, а всех «не-наших» принято было «мочить» или заставлять выполнять волю большинства.

- Я понимаю, что во многих семьях помнят репрессии и преступления советского режима. Но я что-то не понял, в чем виноват этот гагаузский водитель, что кого-то когда-то какие-то «русские» насильно русифицировали? Лично он, в чем виноват? – заметил Балан.

Эксперт по правам человека обратил внимание на то, что коррупция в Молдове и молдавские политики все годы с момента независимости страны поддерживали и лелеяли разделение страны по этно-языковому принципу. Разделенную и раздробленную страну намного легче контролировать и «доить».

- Как только люди начинают задавать неудобные вопросы, кидаешь им этно-языковую «кость» и все с радостью бросаются ее грызть и обгладывать. Так было, и так происходит сейчас, - отметил правозащитник.

Проанализировав комментарии к этой новости и видео, Вячеслав Балан пришел к выводу, что огромное количество людей в Молдове нетерпимы к другим, не уважают людей другого вероисповедания или говорящих на другом языке, склонны решать противоречия не путем переговоров, а силой. Силой большинства в данном случае.

- А молдавские политики, они ведь не с неба парашютируются в Молдову. Они как раз выходцы из таких вот нетерпимых к другим, не уважающих других людей, решающих все силой и принуждением. Так что Молдове не суждено стать демократической и европейской страной, пока все, что я описал выше, не изменится. Хотите демократии и прав человека в стране - начните с демократии и прав человека у себя в голове и у себя в Фейсбуке, - подытожил Вячеслав Балан.