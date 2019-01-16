Пятеро - независимые, остальные - кандидаты от партий

К 13 января по одномандатным округам было зарегистрировано 146 кандидатов. Пятеро из них являются независимыми кандидатами, а остальные были выдвинуты партиями.

Родика Сырбу, глава Управления информирования, связей с общественностью и СМИ при Центральной избирательной комиссии, сообщила IPN, что до 4 января, когда истёк срок подачи заявок на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов по одномандатным округам, была подана 401 заявка. К 13 января 171 инициативная группа представила на рассмотрение подписные листы и документы в целях регистрации кандидатов.

В число политиков, зарегистрированных по одномандатным округам на сегодняшний день, входят: председатель Демократической партии Влад Плахотнюк (одномандатный округ №17, Ниспорень), премьер-министр Павел Филип (одномандатный округ №20, Стрэшень); лидер политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе (одномандатный округ №33, Кишинёв); лидер Партии „Шор” Илан Шор (одномандатный округ №18, Орхей); лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный (одномандатный округ №1, Бричень).

По общенациональному округу пока зарегистрированы шесть политформирований. Речь идёт о Демократической партии, избирательном блоке ACUM, Партии коммунистов, Партии социалистов, Партии „Шор” и политической партии Народное движение „Антимафия”.

Срок подачи заявок для регистрации в качестве электоральных конкурентов, как по общенациональному округу, так и по одномандатным округам, истекает 24 января.