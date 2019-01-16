Коммунисты требуют аннулировать регистрацию ПСРМ для предстоящих парламентских выборов

Партия Воронина приступила к нападкам на конкурентов.

ПКРМ обратилась в ЦИК с запросом по аннулированию регистрации Партии социалистов на предстоящих парламентских выборах. Аргумент – по мнению коммунистов, ПСРМ уже приступила к предвыборной агитации, якобы, это началось ещё до Нового года.

Впрочем, скорее всего, ПКРМ просто спутала благие дела, которые социалисты стараются делать круглый год, с предвыборными инициативами, о которых внезапно вспоминают многие другие партии в канун выборов.

- ПСРМ распространяет агитационные материалы в поддержку следующих кандидатов: Серджиу Грозы в округе № 8 во Флорештах, Федора Гагауза в Чадыр-Лунге, Олега Липского в округе № 23 в Кишиневе, Василия Боли в столичном округе № 24, Александра Одинцова в столичном округе № 25, Раду Мудряка в столичном округе № 27, Влада Бэтрынчи в столичном округе № 28, Андриана Лебединского в столичном округе № 29, Петру Бурдужи в столичном округе № 30 и Светланы Попа в столичном округе № 32, - это текст обращения ПКРМ.

По трактовке коммунистов, распространение ознакомительных материалов о кандидатах партии является нарушением регламента, несмотря на то, что в таких материалах не содержатся прямые призывов доверить свой голос именно этому кандидату.

Не имея должных ресурсов и поддержки в регионах для того, чтобы знакомить избирателей со своими кандидатами и со своей программой, пребывающий в плачевном состоянии бывший флагман молдавской политики пытается хотя бы помешать другим партиям.