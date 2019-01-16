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Кульминский: "Если бы к выборам допустили Усатого, от ПСРМ не осталось бы камня на камне"
16.01.2019

Если бы власти не чинили препятствий для участия в выборах лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, у Партии социалистов не осталось бы шансов попасть в следующий парламент. Такое мнение в эфире телеканала TV8 высказал политический аналитик Владислав Кульминский.

«Знаете, какой самый хороший способ был бы для власти разобраться с Партией социалистов? Просто пустить в избирательную кампанию Усатого, и от Партии социалистов не осталось бы камня на камне. А вы говорите, что это клон! Какой же это клон? Его-то как раз опасаются намного больше, чем вас», - сказал Кульминский, передает 1news.md.


 
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