В Тирасполе чудо-мальчик в 6 лет отжался 500 раз

Маленький житель Тирасполя Ярослав Текнеджан поставил рекорд по отжиманию для своего возраста.

Ярослав еще не выговаривает звук «р», но в свои 6 лет он уже отжался от пола 500 раз, тогда как обычный человек в среднем может отжаться 15-20 раз, а спортсмен - 150-200 раз. На это у него ушло 23 минуты.

Видео с отжиманиями, снятое отцом ребенка, сделало Ярослава популярным в интернете. Мальчик несколько лет занимается дзюдо и обожает силовые виды спорта.

- Я хожу на дзюдо с четырех лет и сегодня и буду отжиматься. Меня никто не заставляет, я хочу сам отжиматься. Вчера я побил свой рекорд и отжался на 100 раз больше, - рассказала Ярослав tsv.md.

Дома Ярослав постоянно отжимается, качает пресс и подтягивается на турнике. К спорту его приобщили папа и тренер клуба.

- Дети немного устают от борьбы, поэтому я включил элементы силовой подготовки, - рассказал тренер Ярослова из клуба «Тори» Евгений Осадчий.

В России Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes пятилетнему мальчику Мусе Ханарикову, который отжался более четырех тысяч раз. На отжимание в 4105 раз ребенок затратил 2 часа 26 минут.