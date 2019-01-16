Инструкция по применению: Как в Молдове общаться с гаишником-румынофилом...

Только так мы сумеем побороть систему, которая настроена против обычного человека.

Я раз за разом пересматриваю ставшее уже знаменитым видео, где молдавский полицейский отказывается говорить на русском языке с жителем Гагаузии, задавая себе всего один вопрос: а как бы я поступил на месте несчастного гагауза, который затравленно повторял: «Я не понимаю, говорите по-русски…»?

Вопрос не праздный, поскольку мое владение государственным языком оставляет желать много лучшего, а водительский стаж составляет более 20 лет. Кто-то советует в таком случае вызывать переводчика, кто-то тычет носом в законы, кто-то призывает вообще закрыться в автомобиле, презренно поглядывая в лицо служивого. Присаживайтесь поудобнее, я расскажу, как выкручиваюсь в подобных ситуациях – несколько правил.

1. Сохранять чувство юмора!

В любой сложной ситуации на дороге чувство юмора зачастую спасает. Как-то, проехав сплошную на абсолютно пустой улице, был остановлен ошалевшим гаишником.

- А-а-а, поймал! – закричал я и громко рассмеялся.

- Ну, ты наглый, - ржал он в ответ.

Кстати, этом случае сотрудник полиции изначально начал и продолжил говорить на русском языке (хотя и было видно, что это дается ему с трудом) – пока выписывалась квитанция, состоялась недолгая дружелюбная беседе.

2. Не быкуй!

Еще один важный момент в ситуации, когда ты виноват (так было, кстати, в вышеописанной истории с водителем- гагаузом). Он заключается в еще одном простом правиле: нарушил – не быкуй! Более того, устраивать диспуты в тот момент, когда полицейский просит ваше водительское удостоверение. Когда подобное происходит со мной, всегда дружелюбно спрашиваю – с кем имею дело, и даю документы на контроль. Не переживайте, при таком развитии событий вам объяснят, что вы нарушили – причем, на языке водителя. В этом я убеждался неоднократно.

3. Используйте словарный запас молдавской «Эллочки-людоедки»

Знаете, сотрудник полиции – тоже не бином Ньютона. Его словарный запас не столь обширен, как у любимых всеми нами Пушкина или Эимнеску. Просто заучите и вы наизусть пару стандартных фраз, которые помогут вам разобраться в ситуации на месте остановки. Я так минут 10 спокойно беседовал с румынским жандармом, который остановил меня за превышение скорости пол Галацем.

4. Вам помогут!

Кстати, молдавский гаишник, увидев, что вы стараетесь говорить на румынском языке, пусть даже коверкая слова, в 70 процентах случаев перейдет на русский язык. Взаимоуважение – дело такое. Все мы люди, давайте относится друг к другу уважительно. И все получится.

Хорошей дороги! Друм бун!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ