Почему в Молдове 40 лет это диагноз, а 60-летнему «старику» нужно уступать место в троллейбусе

Проблема нашего общества не в отсутствии уважения к пожилым, а в отсутствии уважения к людям в целом.

Молдавский активист Федор Гелич опубликовал в соцсетях пост.

«Будучи в гостях в Италии, я пользовался общественным транспортом как и большинство итальянцев. Еду в метро, сижу со своей семьёй и разговариваем. На очередной остановке вошла старушка и стала возле меня. Я, как учили меня в детстве, встал и предложил старушке присесть, но она категорически отказалась. Мне даже показалось, что моё предложение вызвало у неё недовольство. Рядом стояла моя невестка, наклонившись, она сказала:" Папа, здесь не принято уступать старикам место в общественном транспорте, они обижаются на то, что их считают беспомощными и напоминают им, что они старики и не полноценны".

Мне кажется, что эта итальянская «старушка» обиделась бы и на то, что ее назвали «старушкой». И правильно бы сделала! Нечего ваши молдавские ярлыки на нас вешать! - подумала бы она.

В Молдове старушки это все, кому за 50. А мужчина 60 лет - «пожилой». А как же! И главное — пенсионер. Нашим гражданам почему-то очень важно вечно присваивать людям, дожившим до пенсионного возраста, этот статус. Как будто если они назовут 60-летнюю женщину пенсионеркой, им от этого легче жить станет.

Тем временем, наши 60-летние стрессуют из-за своего возраста не столько потому, что чувствуют перемены в своей душе и теле, сколько от этого дурацкого отношения в возрасту в нашей стране. Уже давным-давно Всемирная организация здравоохранения официально пересмотрела возрастные нормы. Теперь молодой человек считается до 44 лет. То есть, если вам 40, вы еще молоды! С 44 до 60 лет — средний возраст, 60-75 – пожилой возраст; 75-90 – старческий возраст, а те, кому за 90 — долгожители. И только в Молдове 40-й день рождения — это стресс. «Я не могу в это поверить», «я же еще молодая у душе, а мне уже 40» - пишут в соцсетях «счастливые» именинницы.

Я не хочу, чтобы когда мне исполнится 60, какой-то вежливый парень уступил мне, «старушке», место в троллейбусе только потому, что я, как у нас любят говорить, пенсионерка. Но я бы хотела, чтобы уступили любой женщине, молодой или не очень, если у нее в руках тяжелые сумки или даже если она на каблуках! Захотела она хорошо выглядеть, но представьте ехать на каблуках вечером, после работы в троллейбусе! Я бы хотела, чтобы уступали беременным, нездоровым, уставшим — иногда это видно невооруженным глазом. В общем, я за то, чтобы проявляли понимание и сочувствие к разным людям, а не оказывали «медвежью услугу», напоминая лишний раз 50-60-летним людям, что их место на стульчике.

ЛИДИЯ ТКАЧ