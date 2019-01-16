На улицах столицы образовались заторы

Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна.
Центр:
- ул. Пан Халиппы – ул. Измаил – до пр-та Штефана чел Маре;
- пр-т Штефана чел Маре – участок от ул. Измаил до ул. В. Александри;
- ул. Чуфля – от ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.
Чеканы:
- ул. Вадул-луй-Водэ;
- круговая развязка у TUTUN-CTC.
Рышкановка:
- перекресток ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенческая в направлении въезда в столицу;
- круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект;
- круг на пересечении ул. Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале.
Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав:
- - в направлении Чекан – по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;
- - в направлении Рышкановки (Старой Почты)
- – по Балканскому шоссе и ул. Дойна.