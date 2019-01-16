Общество На улицах столицы образовались заторы Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна. Центр: ул. Пан Халиппы – ул. Измаил – до пр-та Штефана чел Маре;

пр-т Штефана чел Маре – участок от ул. Измаил до ул. В. Александри;

ул. Чуфля – от ул. Букурешть в направлении ул. Тигина. Чеканы: ул. Вадул-луй-Водэ;

круговая развязка у TUTUN-CTC. Рышкановка: перекресток ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенческая в направлении въезда в столицу;

круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект;

круг на пересечении ул. Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале. Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав: - в направлении Чекан – по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;

- в направлении Рышкановки (Старой Почты)

– по Балканскому шоссе и ул. Дойна.

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