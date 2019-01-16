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Общество
На улицах столицы образовались заторы
16.01.2019

Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна.

Центр:

  • ул. Пан Халиппы – ул. Измаил – до пр-та Штефана чел Маре;
  • пр-т Штефана чел Маре – участок от ул. Измаил до ул. В. Александри;
  • ул. Чуфля – от ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.

Чеканы:

  • ул. Вадул-луй-Водэ;
  • круговая развязка у TUTUN-CTC.

Рышкановка:

  • перекресток ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенческая в направлении въезда в столицу;
  • круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект;
  • круг на пересечении ул. Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале.

Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав:

  • - в направлении Чекан –  по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;
  • - в направлении Рышкановки (Старой Почты)
  • – по Балканскому шоссе и ул. Дойна.  

 
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