Булига: Около 453 тыс. пожилых людей получили увеличенные пенсии

Глава Национальной кассы социального страхования Валентина Булига сообщила, что, начиная с текущего месяца, около 453 тыс. пожилых людей получили повышенные на 10% пенсии.

На эти цели из бюджета было выделено около 400 млн. леев, передает IPN. Валентина Булига говорит, что увеличение произошло автоматически, без запроса со стороны бенефициара. Речь идет об увеличении пенсий, чей размер был ниже прожиточного минимума – 1589 леев.

В то же время, глава НКСС сказала, что были пересмотрены и пенсии тех, кто работал после установления права на пенсию. „2019 год для тех, кто работал более 15 лет и пенсии которых были установлены до 1999 года. Деньги поступили на счета Кассы социального страхования, и в данном случае уже нужны заявления.

Заявления подали около 2200 пенсионеров, которые отвечают этим условиям и, начиная с 1 февраля, они получат эти завышенные пенсии, рассчитанные по новой формуле”, - отметила Валентина Булига. По ее словам, пересчитанные пенсии, согласно прогнозам, получат в общей сложности более пяти тысяч человек.

Начальник управления Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Василе Кушка отметил, что увеличением в размере 10% воспользуются и люди с ограниченными возможностями, которые имеют пенсию ниже прожиточного минимума.

Василе Кушка отметил, что люди, которые не получают пенсию, получают пособия, которые в 2018 году были увеличены до 20%. „Благодаря реформе, которую мы продвигали, для детей с ограниченными возможностями и для людей с ограниченными возможностями с детства, социальные пособия мы подняли до минимального размера пенсии по инвалидности.

То есть это 100% минимальная пенсия по инвалидности”, - отметил представитель министерства. С 1 января 2019 года были увеличены на 10% пенсии, которые были ниже прожиточного минимума в 1589 леев.