Я бы не зарекался говорить, что не свалю из Молдовы…

Очень часто те, кто больше всех говорит о патриотизме, спешно покидают страну, сжигая все мосты. Наше общество разделено сегодня не только по национальному признаку. И не только по политическому. Нынче в нем не всегда мирно сосуществуют две группы. В первую входят те, кто уверен, что «из Молдовы надо валить немедленно» - естественно, при реальной возможности это сделать.

А вот во второй группе собрались граждане с противоположным мнением: дескать, где мы родились, там и пригодились – и что «мы, как настоящие патриоты, должны жить здесь, все вместе поднимать страну, платить тут налоги, а если все окончательно навернется, то пусть мы погибнем под обломками!» Понять можно и тех, и других.

Конечно, в политическом и экономическом бардаке, в котором оказалась Молдова, жить рядовым ее жителям становится все сложнее и сложнее. Большинство из них прозябает от зарплаты до зарплаты, да и то ее катастрофически не хватает на более-менее сносную жизнь. На сегодняшний день уже несколько десятков моих знакомых, аккуратно упаковав чемоданы, либо на них в ожидании сидят, либо уже поменяли в статусах в социальных сетях свои места жительства.

География их «приземления» обширна. Помимо стандартных российских, европейских и американских широт, встречаются даже экзотические, на первый взгляд, варианты – Белоруссия, к примеру. Но это только на первый взгляд. Наши бывшие сограждане, измордованные многолетней «демократией», с превеликой радостью и даже какой упоенностью рассказывают о порядке и о железной руке Батьки Лукашенко…

Но если вы думаете, что с патриотами все однозначнее, то вы очень заблуждаетесь. Конечно, некоторые из них достаточно искренне клеймят тех, кто «испугался трудностей», эмигрировав из Молдовы. Однако, вот такая тенденция: проходит совсем немного времени и вдруг узнаешь, что авторы гневных «патриотических» постов и комментариев в социальных сетях… сами эмигрировали. Именно по этой причине я совсем недавно эту – вторую - группу тихонько покинул.

Да-да, еще недавно я тоже рассказывал, что «это – моя страна, что я плачу тут налоги, что прикипел я окончательно и бесповоротно к этой земле – с ее прекрасными людьми…» Потому как, еще раз, тенденция, однако…

Конечно, я и многие из нас будем барахтаться до конца. Конечно, попытаемся что-то сделать, чтобы мысли об эмиграции отошли даже не на второй план, а куда подальше. Но что-то с каждым днем быть оптимистом становится все труднее…

А вы, уважаемые читатели, как думаете? Пришло время валить или еще побултыхаемся в надежде на лучшее? И что нам всем надо сделать, чтобы это ЛУЧШЕЕ наступило?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ