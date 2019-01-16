16 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Сменила пеленки на гантели: Как самая популярная молдаванка Ксения Дели возвращает себе модельную внешность
16.01.2019

Ксения Дели стала мамой в июле 2018 года. Модель родила девочку, и с тех самых пор не возвращалась в модельный бизнес. Все свое время молодая мама уделяла Насте, вместе с ней путешествовала, отдыхала и ни на секунду не оставляла малышку в одиночестве.

Публикуя в Instagram фотографии с подрастающей дочуркой поклонники, для которых дели стала едва ли не примером для подражания (речь, естественно, идет о девушках) отметили, что Дели изрядно раздалась в боках и бедрах.

Дели после родов заметно поправилась Фото: Соцсети

Дели после родов заметно поправилась

Но свежие фото модели говорят об обратном. Ксения усиленно занимается спортом и уже может похвастаться сексуальным животиком.

А недавно Ксения опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тренировки. Упорства, ей, конечно, не занимать!

«Возвращаю свои прежние формы после беременности. Почти достигла», - подписала видео Дели.

Дели и подругу к занятиям спортом поключила Фото: Соцсети

Дели и подругу к занятиям спортом подключила

И судя по интенсивности тренировки совсем скоро Дели будет снова в строю.


 
Количество просмотров:
95
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.