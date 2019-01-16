Сменила пеленки на гантели: Как самая популярная молдаванка Ксения Дели возвращает себе модельную внешность

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Ксения Дели стала мамой в июле 2018 года. Модель родила девочку, и с тех самых пор не возвращалась в модельный бизнес. Все свое время молодая мама уделяла Насте, вместе с ней путешествовала, отдыхала и ни на секунду не оставляла малышку в одиночестве.
Публикуя в Instagram фотографии с подрастающей дочуркой поклонники, для которых дели стала едва ли не примером для подражания (речь, естественно, идет о девушках) отметили, что Дели изрядно раздалась в боках и бедрах.
Дели после родов заметно поправилась
Но свежие фото модели говорят об обратном. Ксения усиленно занимается спортом и уже может похвастаться сексуальным животиком.
А недавно Ксения опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тренировки. Упорства, ей, конечно, не занимать!
«Возвращаю свои прежние формы после беременности. Почти достигла», - подписала видео Дели.
Дели и подругу к занятиям спортом подключила
И судя по интенсивности тренировки совсем скоро Дели будет снова в строю.
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