Сменила пеленки на гантели: Как самая популярная молдаванка Ксения Дели возвращает себе модельную внешность

Ксения Дели стала мамой в июле 2018 года. Модель родила девочку, и с тех самых пор не возвращалась в модельный бизнес. Все свое время молодая мама уделяла Насте, вместе с ней путешествовала, отдыхала и ни на секунду не оставляла малышку в одиночестве.

Публикуя в Instagram фотографии с подрастающей дочуркой поклонники, для которых дели стала едва ли не примером для подражания (речь, естественно, идет о девушках) отметили, что Дели изрядно раздалась в боках и бедрах.

Дели после родов заметно поправилась

Но свежие фото модели говорят об обратном. Ксения усиленно занимается спортом и уже может похвастаться сексуальным животиком.

А недавно Ксения опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тренировки. Упорства, ей, конечно, не занимать!

«Возвращаю свои прежние формы после беременности. Почти достигла», - подписала видео Дели.