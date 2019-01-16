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Общество
Жители Молдовы смогут наблюдать редкое зрелице - черную Луну!
16.01.2019

Следующее полное лунное затмение жители Европы смогут увидеть только в 2022 году.

21 января произойдет полное лунное затмение. Наблюдать его смогут жители Северной и Южной Америк, а также часть жителей Европы и Африки. Луна будет находиться в тени Земли почти три часа. Все это время лунный диск будет виден на небосклоне, он лишь приобретет медно-красный цвет, сообщает publika.md

Следующее полное лунное затмение, которое смогут наблюдать жители Европы, произойдет 16 мая 2022 года.


 
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