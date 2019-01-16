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Экономика
Экспорт растет: молдавский мед пользуется повышенным спросом за рубежом
16.01.2019

Молдавский мед пользуется повышенным спросом за рубежом. Об этом свидетельствует существенный рост экспорта. Согласно данным экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, за десять лет поставки увеличились в двадцать раз.

В 2007 году от экспорта меда молдавские пчеловоды получили всего 700 тысяч долларов. За три года цифры удвоились. В 2014-ом объем экспорта составил почти десять миллионов долларов. А в 2017-ом - 14 миллионов.

Основные рынки сбыта сладкого продукта - Румыния, Италия и Франция. Только в эти страны в прошлом году молдавские пчеловоды отправили меда на примерно девять миллионов долларов. На четвертом и пятом местах в списке импортеров - Словакия и Германия.

Вячеслава Ионицэ объясняет рост экспорта меда либерализацией торговли в Евросоюзе.


 
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