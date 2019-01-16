Гимпу и Нэстасе обменялись оскорблениями, «честь либерала не стоит и 30 бануц»

Единство «правых» продолжает разваливаться.

После потери кресла лидера ЛП Михай Гимпу успел перессориться со всеми, кто, по идее, был с ним в одной упряжке. Правда, в случае с Нэстасе первый шаг сделал сам неудавшийся примар столицы – он обвинил Гимпу в участии в краже миллиарда. Бывший лидер либералов отреагировал тем, что потребовал опровергнуть информацию.

Но Нэстасе поступил иначе – он выдал ещё один выпад в адрес Гимпу, сравнив его с предателем и Иудой.

- О ворах я буду говорить всегда. Тот, о котором вы говорите, является политиком с рейтингом в 1 процент, и, как я считаю, давно совершил множество политических преступлений. Не дам и 30 монет, 30 бануц за его честь и достоинство, - заявил Нэстасе.