16 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Гимпу и Нэстасе обменялись оскорблениями, «честь либерала не стоит и 30 бануц»
16.01.2019

Единство «правых» продолжает разваливаться.

После потери кресла лидера ЛП Михай Гимпу успел перессориться со всеми, кто, по идее, был с ним в одной упряжке. Правда, в случае с Нэстасе первый шаг сделал сам неудавшийся примар столицы – он обвинил Гимпу в участии в краже миллиарда. Бывший лидер либералов отреагировал тем, что потребовал опровергнуть информацию.

Но Нэстасе поступил иначе – он выдал ещё один выпад в адрес Гимпу, сравнив его с предателем и Иудой.

- О ворах я буду говорить всегда. Тот, о котором вы говорите, является политиком с рейтингом в 1 процент, и, как я считаю, давно совершил множество политических преступлений. Не дам и 30 монет, 30 бануц за его честь и достоинство, - заявил Нэстасе.


 
Количество просмотров:
130
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.