Моника Бабук: В Молдове есть села, где ни один человек не знает государственного языка

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Политика
Моника Бабук не поскупилась на щедрые предвыборные обещания. Государство должно разработать очень ясную программу изучения румынского языка, приоритетно для школ с русским языком обучения, заявила она. Кроме того, необходимо подготовить комплект учебников, которые в настоящее время или отсутствуют, или устарели, или не соответствуют запросам этнических меньшинств. Об этом министр образования, культуры и исследований, освобожденная от должности на период избирательной кампании, заявила в эфире передачи "Punctul pe azi" на телеканале TVR Moldova, сообщает IPN.
"Это означает создание рабочих групп, которые будут разрабатывать эти учебники, и это надо сделать очень быстро. Готовим эти меры”, - заявила Бабук. По ее словам, в ближайшее время в министерстве образования, культуры и исследований будет сформирована еще одна рабочая группа для изучения специфичности продвижения румынского языка в областях, где сосредоточены этнические меньшинства.
По словам Бабук, в некоторых школах Гагаузии нет учителей румынского. Кроме того, есть населенные пункты с населением до 15 тысяч человек, где нет ни одного человека, который знал бы государственный язык.
Бабук говорит, что для изучения государственного языка русскоязычными должны быть привлечены к профильным специальностям молодые люди из этих населенных пунктов, которые вернутся и будут преподавать, либо в эти районы в приоритетном порядке должны быть направлены молодые специалисты.
Кроме того, освобожденная от должности министр отметила падение престижа профессии педагога, поскольку молодежь предпочитает профессии, связанные с информационными технологиями и использует возможности, которые появились в последние годы.
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