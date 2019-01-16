Моника Бабук: В Молдове есть села, где ни один человек не знает государственного языка

Моника Бабук не поскупилась на щедрые предвыборные обещания. Государство должно разработать очень ясную программу изучения румынского языка, приоритетно для школ с русским языком обучения, заявила она. Кроме того, необходимо подготовить комплект учебников, которые в настоящее время или отсутствуют, или устарели, или не соответствуют запросам этнических меньшинств. Об этом министр образования, культуры и исследований, освобожденная от должности на период избирательной кампании, заявила в эфире передачи "Punctul pe azi" на телеканале TVR Moldova, сообщает IPN.

"Это означает создание рабочих групп, которые будут разрабатывать эти учебники, и это надо сделать очень быстро. Готовим эти меры”, - заявила Бабук. По ее словам, в ближайшее время в министерстве образования, культуры и исследований будет сформирована еще одна рабочая группа для изучения специфичности продвижения румынского языка в областях, где сосредоточены этнические меньшинства.

По словам Бабук, в некоторых школах Гагаузии нет учителей румынского. Кроме того, есть населенные пункты с населением до 15 тысяч человек, где нет ни одного человека, который знал бы государственный язык.

Бабук говорит, что для изучения государственного языка русскоязычными должны быть привлечены к профильным специальностям молодые люди из этих населенных пунктов, которые вернутся и будут преподавать, либо в эти районы в приоритетном порядке должны быть направлены молодые специалисты.

Кроме того, освобожденная от должности министр отметила падение престижа профессии педагога, поскольку молодежь предпочитает профессии, связанные с информационными технологиями и использует возможности, которые появились в последние годы.