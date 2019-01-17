Всем, кто распределяет пенсии, желаем жить долго и исключительно на 542 лея в месяц

Касса социального страхования, которую с недавних пор возглавляет Валентина Булига, обнародовала информацию о пенсионерах по состоянию на 1 января. В Молдове за три месяца умерло количество пенсионеров, равное населению двух сел.

Привожу часть данных по состоянию на 1 января 2019 года и на 1 октября 2018 года.

Всего пенсионеров: 703,9 тысячи / 708,8 тысячи Средняя пенсия: 1798 лей / 1663 лей) Количество пенсионеров-инвалидов: 125,1 тысячи / 125,5 тысячи Средняя пенсия по инвалидности: 1278 лей / 1245 лей) Количество получателей пособий: 61,3 тысячи / 60,8 тысячи Среднее пособие - 542 лея / 544 лея.

Итак, общее количество пенсионеров уменьшилось на 4,9 тысячи. Это население двух сел средней руки.

Средняя пенсия увеличилась на 135 лей. Только непонятно, за счет чего. За счет новогодних 600 лей? Количество инвалидов уменьшилось на 400 тысяч.

Средняя пенсия по инвалидности выросла всего на 33 лея. Невероятно, потому как все получили в декабре по 600 лей, итого 600 : 12 месяцев - 50 лей. То есть средняя пенсия для инвалидов по расчетам должна была увеличиться на 50 лей.

Количество получателей пособий увеличилось на 500 тысяч. Но сами пособия уменьшились на два лея. Это результат пафосных обещаний о помощи для пенсионеров.

Забыли о самых обездоленных.

Всем, кто предлагал необдуманные проекты, и тем кто голосовал необдуманно, желаю, чтобы жили долго и исключительно на 542 лея в месяц. Боже, уважь мою просьбу!

Думитру БАРБАЛАТ