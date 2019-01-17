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Экономика
Евро штормит, доллар стесняется: курс валют в Молдове на четверг
17.01.2019

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей продолжает тактику малых шагов.

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 17 января. В четверг на валютном рынке страны практически без изменений – молдавский "лев" продолжит "скалить зубы" по отношению к одним игрокам и незначительно уступит другим собратьям. Так, евро просядет на шесть банов и будет торговаться по 19,5373 лея.

Доллар продолжает ползучую агрессию. В четверг "американец" отвоюет у нацвалюты еще два бана и установится на уровне 17,1674 лея.

Что касается остальных валют, то несколько отыграются российский рубль и украинская гривна, которые закрепятся на отметке в 0,2571 лея и 0,6135 лея, соответственно. В незначительном минусе будет румынский лей, который будет стоить 4,1699 лея.


 
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