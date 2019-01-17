17 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Игорь Додон назвал место и дату празднования 660-летия Молдавского княжества
17.01.2019

Сегодня, 16 января, во время заседания комиссии по организации празднования 660-летия со дня возникновения Молдавского княжества были названы дата и место проведения праздника. 

Заседание комиссии с участием деятелей культуры, науки, представителей гражданского общества прошло под председательством молдавского лидера Игоря Додона.

Датой проведения праздника было выбрано 2 февраля. В этот день в 1365 году Молдова была признана на официальном уровне. Сами торжественные мероприятия пройдут в стенах недавно отремонтированного здания президентура.

- Кроме того, пришли к единому мнению о том, что это событие должно пройти в стенах отремонтированного здания Администрации Президента, а именно: в Большом зале заседаний, где первый парламент страны подписал Декларацию Независимости Республики Молдова. Этот зал стал символом и не использовался более 20 лет. Планируется также, что по случаю мероприятия в здании Администрации пройдут тематические выставки, - рассказал Игорь Додон подробности совещания на своей странице в Facebook.

По его словам, праздник станет хорошим поводом для граждан Молдовы вспомнить важнейшие события истории своей страны.

Указ о праздновании 660-летия молдавского княжества был подписан в день открытия памятника Штефану Великому в Кэприянах. Монумент был воздвигнут по инициативе главы государства. Тогда в мероприятии приняли участие также митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир и Первая Леди Галина Додон.


 
Количество просмотров:
57
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.