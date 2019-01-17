Игорь Додон назвал место и дату празднования 660-летия Молдавского княжества

Сегодня, 16 января, во время заседания комиссии по организации празднования 660-летия со дня возникновения Молдавского княжества были названы дата и место проведения праздника.

Заседание комиссии с участием деятелей культуры, науки, представителей гражданского общества прошло под председательством молдавского лидера Игоря Додона.

Датой проведения праздника было выбрано 2 февраля. В этот день в 1365 году Молдова была признана на официальном уровне. Сами торжественные мероприятия пройдут в стенах недавно отремонтированного здания президентура.

- Кроме того, пришли к единому мнению о том, что это событие должно пройти в стенах отремонтированного здания Администрации Президента, а именно: в Большом зале заседаний, где первый парламент страны подписал Декларацию Независимости Республики Молдова. Этот зал стал символом и не использовался более 20 лет. Планируется также, что по случаю мероприятия в здании Администрации пройдут тематические выставки, - рассказал Игорь Додон подробности совещания на своей странице в Facebook.

По его словам, праздник станет хорошим поводом для граждан Молдовы вспомнить важнейшие события истории своей страны.

Указ о праздновании 660-летия молдавского княжества был подписан в день открытия памятника Штефану Великому в Кэприянах. Монумент был воздвигнут по инициативе главы государства. Тогда в мероприятии приняли участие также митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир и Первая Леди Галина Додон.