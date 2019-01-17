Из-за хамской парковки на Московском проспекте городские троллейбусы сегодня выбились из графика на 40 минут

Зимой ситуация становится особенно сложной.

Московский проспект – одно из самых болезненных с точки зрения неправильной парковки мест в Кишинёве. У бывшего магазина Haine Gata паркуются обычно поперёк движения, перегораживая ещё большую часть дороги. Между тем именно на этом сегменте пути провода для троллейбусов особенно близки к обочине дороги.

Сейчас ситуацию усугубил и вытесненный на обочину снег – он перекрывает часть привычных парковочных мест и теснит также автомобили, которые оказываются ещё дальше на дороге и создают ещё большие проблемы общественному транспорту.

Как сообщает телеканал ProTV, сегодня троллейбусы по рейсу номер 10, а также те, которые обслуживают 24 рейс (он пересекает Московский проспект у магазина Pancom) передвигались с огромными задержками, доходившими до 40 минут.

Соответственно, люди, надеявшиеся на троллейбус, сегодня тоже опаздывали – на всё те же сорок минут. Последствия представить себе нетрудно.