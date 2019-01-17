Гаишник, ты не прав: В Молдове правительство решило - сотрудники МВД ОБЯЗАНЫ общаться на русском, если граждане не знают румынского

До этого создавалось такое ощущение, что в правоохранительные органы идут, чтобы не знать и не соблюдать законы.

История о сотруднике автополиции, который отказался говорить на русском языке с водителем из Гагаузии, получила широкий резонанс. Сейчас уже «волна» пошла на спад, пришло время переосмыслить – что это было и как подобного избежать в дальнейшем. Можно, конечно, решать вопросы по-человечески, но не мешало бы на будущее знать, что говорит Закон о данной ситуации.

А говорит он, что сотрудник МВД был не прав во всех отношениях. Так, например, согласно 12 статье закона «О национальных меньшинствах» «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право обращаться в публичные учреждения в устной и письменной форме на молдавском или русском языках и получать ответ на языке обращения». Кроме того, согласно п. 2 ст. 379 Кодекса о правонарушениях, лицо, не понимающее государственный язык или не говорящее на нем, имеет право знакомиться со всеми актами и материалами дела, а также изъясняться с органом, уполномоченным рассматривать дело о правонарушении, через переводчика.

Иными словами, официальный ответ МВД, в котором водителю-гагаузу дается совет лишь «изучить правила дорожного движения и государственный язык», является, мягко говоря, не совсем корректным.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Правительство утвердило Кодекс этики и деонтологии полицейского, который обязует сотрудников МВД общаться в конфликтных ситуациях на языке, который понятен людям.

Сотрудник полиции обязан соблюдать принцип презумпции невиновности, «обеспечивая право лица быть проинформированным, в кратчайший срок, на понятном ему языке о сформулированных против него подозрениях и его праве на защиту».

РОМАН ВЛАДИМИРОВ